YAHIR a “La Casa de los Famosos México”

Séptimo participante confirmado

Yahir se convirtió en una de las grandes revelaciones musicales de los reality shows tras su paso por La Academia. Sin embargo, más de veinte años después, lo confirman como una de las carreras más sólidas dentro de la industria.

Su trayectoria lo ha llevado a realizar giras por México, Estados Unidos y diversos países de América Latina con éxitos como Alucinado, La locura, Fue ella, fui yo y Contigo sí; además de compartir escenario con importantes figuras como Yuridia, María José y María León

Más allá de la música, Yahir ha desarrollado una firme carrera como actor y protagonista de teatro musical en montajes como Hoy no me puedo levantar, Mentiras, Vaselina y Jesucristo Súper Estrella.

Recientemente, mostró una nueva faceta en el programa de televisión Juego de Voces, donde compartió escenario con Emmanuel, Mirajes y Yuri, entre otros, reafirmando que su carrera está construida sobre la versatilidad, el talento y conexión con el público.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado.

La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La cuarta edición de La Casa de los Famosos México iniciará transmisiones el domingo 26 de julio, a las 20:30 horas por las estrellas.

La producción de La Casa de los Famosos México informó que Yahir, formará parte de la cuarta temporada del exitoso reality.