La herencia de los Gallardo de San Luis Potosí

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Acostumbrados a ver los cargos públicos como herencia de familia, los Gallardo de San Luis Potosí preparan su nueva acometida.

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, está decidido a ceder la administración estatal a su esposa, la senadora Ruth González Silva, aunque lo haría legalmente, con el voto del pueblo.

Es una realidad que Gallardo Cardona se impuso a los socios de su partido que conforman la alianza con Morena y Partido del Trabajo, por lo que rompió dicha alianza e irá solamente con el Partido Verde, para refrendar el coto que conquistó siendo candidato del partido del tucán.

La historia de la familia Gallardo y sus herencias políticas se inició con el padre del actual gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, quien decidió entrar a la actividad política, para sembrar el camino de su hijo hacia el gobierno estatal.

Gallardo Juárez se presentó como candidato del PRD a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, un municipio conurbado a la capital del estado, con 300 mil habitantes, el que ganó con el respaldo de las urnas.

Tres años después cedió el espacio para su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, quien también ganó con el voto ciudadano.

Desde ahí prepararon la acometida por el gobierno del estado. El padre iría por la alcaldía de la capital y el hijo por el gobierno estatal.

Las cosas no salieron como lo esperaban y el hijo terminó en la cárcel, acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, mientras el padre ganaba el ayuntamiento de la capital del estado.

Después, la Fiscalía General de la República reactivó acusaciones y, tanto padre como hijo, fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, uso de fondos de procedencia ilícita, evasores fiscales y corrupción. Canalizaron del erario más de 724 millones de pesos a cuentas de sus negocios personales, cuando se desempeñaron como alcaldes de Soledad y el papá de la capital.

En 2018, el padre compitió por la relección, pero perdió en las urnas, mientras el hijo ganaba una diputación federal, con los mismos colores amarillos y negro del PRD.

Convertido en diputado federal y coordinador de los diputados del PRD, Gallardo Cardona saltó a los brazos del Partido Verde, cuando éste se alió con Morena y el PT, dejando la protección que durante casi tres lustros le otorgó el PRI.

Desde esa posición verde, Ricardo hijo obtuvo la nominación al gobierno de San Luis Potosí en 2021, por lo que el partido del tucán decidió no ir en alianza con Morena.

Generoso como es el Verde, le regaló tres años después la candidatura de su padre a diputado federal plurinominal y de su esposa Ruth González Silva al Senado, la que tampoco obtuvo el respaldo de Morena, aunque no lo requirió González Silva, pues ganó en las urnas con el respaldo del Partido Verde.

Ahora Ruth se encuentra preparada para relevar a su esposo, como el propio Ricardo hijo lo hizo con su padre en Soledad de Graciano Sánchez.

Qué importa romper alianzas, si a cambio de ello, obtienen seis años más de la administración de recursos estatales por parte de los Gallardo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com