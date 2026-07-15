PRI propone aumentar presupuesto para defender a migrantes, pero no le hacen caso

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en representación del Poder Legislativo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su más profunda solidaridad con las víctimas, como con las familias de las personas mexicanas que han perdido la vida durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, ICE, por sus siglas en inglés.

“Su dolor también es el dolor de México.

“Ninguna ni ningún compatriota que se encuentre fuera del territorio nacional debe quedar sin protección frente a posibles abusos, excesos o violaciones a sus derechos fundamentales.

“Asimismo, manifiesta su firme compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos humanos de las hermanas y los hermanos mexicanos que viven y trabajan dentro del territorio de los Estados Unidos de América.

“Las decisiones en materia de política migratoria son parte de la soberanía de cualquier país, pero en ningún caso puede violentar la dignidad inherente a una persona, sometiendo a una parte de la población a actos crueles, inhumanos o degradantes”.

Así dice el punto de acuerdo aprobado ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en defensa de los mexicanos que han emigrado y que trabajan en los Estados Unidos, cuyo gobierno, encabezado por el magnate Donald Trump ha tomado como una de sus principales banderas políticas la persecución de los migrantes, a quienes trata como individuos de segunda clase y, por lo mismo, tolera el maltrato a quienes no son blancos, rubios y de ojos claros.

En ese proceso de maltrato a los migrantes que no pertenecen a la categoría WASP (acrónimo para “blanco, anglo-sajón y protestante”, white, anglo-saxon, protestant) han muerto, presumiblemente asesinados o a consecuencia de no recibir un trato digno, 17 personas de origen mexicano.

La indignación provocada por estos sucesos fue compartida por senadores y diputados de todos los partidos integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En repudio a esos actos de discriminación, el gobierno nacional, encabezado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la unidad nacional para reclamar un trato digno a nuestros connacionales que laboran en los Estados Unidos, cuyo trabajo contribuye de manera importante a la riqueza de la vecina nación y, de paso, contribuye a aliviar problemas sociales en nuestro país, mediante las cuantiosas remesas que envían cada año.

Por ello, el documento de protesta preparado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió el respaldo general, pero condicionado, pues todas las corrientes políticas nacionales condenan el maltrato a los migrantes, pero no están de acuerdo con la actuación del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El punto de acuerdo recibió, por ello, el respaldo generalizado de todas las fuerzas políticas, pero este acuerdo no hizo olvidar los ultrajes de parte del gobierrno de la llamada Cuarta Transformación en contra de los partidos de oposición y de todos aquellos que protestan por sus abusos. En particular, la fracción parlamentaria del PRI se negó a firmar la declaración.

Esto lo puso de manifiesto en la asamblea de la Comisión Permanente por el diputado Gibran Ramírez Reyes, ahora integrado a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), luego de renunciar a la fracción de Morena por desacuerdos con su dirigencia nacional y con el gobierno emanado de ese partido.

“Hoy se llama a la unidad nacional, sí, yo creo que nadie tiene dudas de ese llamado. El problema es cómo se construye esa unidad nacional, cómo se autoriza a nuestro gobierno y a nuestro país para reclamar con fuerza el respeto a los derechos humanos”, expuso el legislador de MC quien luego recordó:

“Había un señor que decía que la mejor política exterior es una buena política interior. Yo estoy de acuerdo con eso, se trata de ganar autoridad. Y, porque entendemos la gravedad del momento que vivimos, nos preocupa lo que ocurre de este lado de la frontera y cómo se genera esa autoridad, porque necesitamos un Estado fuerte.

Agregó que, por el contrario, “lo que vemos es el debilitamiento del Estado y el agotamiento de un régimen de complicidades, de un régimen mafioso que se resquebraja desde que se ha pedido la extradición de Enrique Inzunza, vergüenza de este Congreso, y compañero de ustedes; y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad.

“Así no se puede construir unidad nacional ni autoridad frente a los Estados Unidos.

“Hoy vemos, además de ellos, a la gobernadora Marina del Pilar como muestra de la cobardía de los operadores del régimen político criminal.

“Y ustedes, el oficialismo, dedican más energía, cuidar a los suyos que esclarecer los hechos que lo rodean.

“Así no se construye unidad nacional”, sentenció Ramírez Reyes, quien apuntó: “

“Hoy vemos también la consecuencia de estos actos, de esta posición, que es el deterioro de nuestra posición frente a los Estados Unidos, el debilitamiento de nuestras instituciones y la erosión de nuestra autoridad, de nuestro lugar en el mundo y de nuestra soberanía.

“Pero aquí se sigue diciendo lo de siempre, con el llamado a la unidad nacional se quiere callar la crítica. Se dice que la oposición de todo quiere sacar raja política, que se alegra, que hace campañas, que traición a la patria cuando se les critica a ustedes”, dijo refiriéndose a sus ex compañeros del bloque oficialista, integrado por los partidos Morena, PT y PVEM.

Al exponer la posición del PRI y su negativa a firmar la declaración, la senadora Carolina Viggiano Austria, secretaria general de ese partido, afirmó:

“En primer lugar, queremos dejar muy claro que el Partido Revolucionario Institucional condena, contundentemente, toda política de criminalización y violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano mexicano en cualquier lugar del mundo, como históricamente lo hemos demostrado.

“Hoy nos llaman a una unidad nacional después de que todos los días nos agreden, nos descalifican, nos persiguen.

“Nosotros somos un partido hecho en el diálogo, en la concertación, en la comunicación para lograr acuerdos. Por eso podríamos haberlo hecho, porque ha habido muchos temas en los que lo pedimos en otro momento”, manifestó Viggiano, quien luego mencionó:

“No hay que dejar de recordar que el ex presidente López Obrador pidió, aceptó que México fuera tercer país seguro, sin tener las condiciones de ello. Y eso nos ha llevado a muchas cuestiones que hoy deberían avergonzarnos.

“Miren, no hay autoridad en el gobierno mexicano, porque sólo les quiero recordar que en el 2023 se murieron… ustedes, quemaron a cuarenta migrantes vivos en Ciudad Juárez.

“¿Qué pasó con Francisco Garduño, que era el titular del Instituto Nacional de Migración?

“Bueno, pues no pasó nada.

“Y este año, en enero del 2026 fue llamado a la SEP donde hay muchos delincuentes, fue llamado a la SEP para ser el director de Formación para el Trabajo.

“A ese grado llegan, porque ustedes siempre van a dar impunidad y van a dar protección a todas estas cosas.

“Hoy no necesitamos demagogia”, sostuvo la legisladora hidalguense, quien luego expuso:

“Les voy a decir ¿qué queremos en el PRI? Queremos un presupuesto suficiente, no hay que olvidar que, en el 2018, el presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue de 8 mil 700 millones de pesos, cantidad que actualmente equivaldría a 12 mil millones de pesos. Sin embargo, el recurso asignado para el presente año fue de sólo 9 mil 294 millones. Es decir, una reducción real de 3 mil 535 millones de pesos.

La senadora priista propuso un texto para agregar al punto de acuerdo presentado por la directiva, que básicamente consiste en exigir al gobierno federal presentar denuncias formales contra el gobierno de los Estados Unidos por la muerte de los migrantes mexicanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El texto del partido tricolor ni siquiera fue leído ante el pleno, únicamente la presidenta de la Permanente, la morena Laura Itzel Castillo, informó que se había incluido en los monitores que los integrantes de la Permanente tienen en sus escaños.

El texto fue rechazado a mano alzada, mismo procedimiento para aprobar el documento de defensa de los migrantes.