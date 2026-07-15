Sí beneficiará a la población el registro de líneas de celulares, señalan expertos

Ampliación hasta diciembre

Por Arturo Baena

Valle de México.- Luego de la ampliación (hasta el mes de diciembre), el registro de los números de celular por parte del gobierno, continúa el debate que asocia argumentos a favor de la seguridad pública, pero con preocupaciones sobre la privacidad ciudadana, sin embargo esta medida, erradicaria delitos que se cometen a través de los móviles.

Afirmaron lo anterior, expertos en seguridad nacional, luego de coincidir que con ello se dificulta el anonimato en llamadas de extorsión, secuestros y fraudes telefónicos.

“La Investigación permitirá a las fiscalías rastrear líneas telefónicas vinculadas a actividades delictivas organizadas y poder así poco a poco terminar con este tipo de fechorías que se realizan diariamente en nuestro país”, señaló Saúl Rivera.

Además de ello, continuaron, se facilitaría el envío masivo de notificaciones gubernamentales ante desastres naturales o situaciones de riesgo.

Finalmente, los expertos en seguridad, puntualizaron que se agilizaría la localización de personas extraviadas o víctimas de secuestro mediante la geolocalización de la tarjeta SIM.