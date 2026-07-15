Partidos adelantan procesos electorales rumbo al año 2027

Registro de aspirantes

Por Arturo Baena

Valle de México.- Los partidos políticos en la entidad mexiquense ya iniciaron sus procesos de registro internos para las candidaturas de las elecciones de 2027, adelantándose al calendario oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) que comienza formalmente en septiembre.

Es así que la coalición Morena, PT y PVEM abrió su plataforma para registrar a los aspirantes a diversos cargos de elección popular para competir internamente mediante encuestas que concluirán antes de terminar el año.

El Partido Acción Nacional lanzó el 25 de junio su plataforma digital para captar perfiles ciudadanos y militantes bajo la figura de «Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad».

El Partido Revolucionario Institucional mantuvo activo su registro del 30 de junio al 9 de julio para conformar la red de «Defensores de México», estructura territorial enfocada en preparar el terreno rumbo a 2027.

Los partidos políticos (salvo los dos nuevos, con registro y MC) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selección de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio año antes del inicio oficial de las precampañas y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.