Avance histórico en Ecatepec en suministro de agua potable

Beneficio en la Quinta Zona

Ecatepec, Méx.- El agua por la red es un derecho humano, por lo que, con sentencia o sin ella, el gobierno local trabaja para dotar del líquido a las familias del municipio, pero principalmente a las de la Quinta Zona, que fueron abandonadas por administraciones anteriores, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La presidenta municipal informó que en los primeros 500 días de su gobierno, la Quinta Zona pasó de 30 por ciento a 85 por ciento de suministro de agua, con inversión histórica en el municipio de mil 784 millones de pesos, recuperación de pozos, combate al huachicoleo y cinco obras estratégicas que iniciarán este año.

Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa dos amparos interpuestos por habitantes de Ecatepec para exigir abasto de agua potable y a pesar de que todavía no hay una resolución al respecto, el gobierno municipal trabaja para dotar de líquido por la red a todo el municipio.

Reconoció que décadas de abandono no pueden superarse de un día para otro, por lo que falta mucho por hacer y anunció cinco obras importantes para la Quinta Zona, entre ellas la megaplanta potabilizadora, el Tanque Maestro de 10 millones de litros y la rehabilitación de las redes principales de distribución.

Detalló que cuando asumió el cargo, en enero de 2025, Ecatepec disponía de tres mil 597 litros de agua por segundo, aunque en la actualidad y gracias al trabajo intenso de rehabilitación y mantenimiento de las redes y pozos cuenta con cuatro mil 340 litros por segundo, lo que representa 743 litros por segundo adicionales, que llegan a las casas de 641 mil familias.