Inició en Huixquilucan el Operativo de Verano 2026

Huixquilucan, Mŕx.- El gobierno de esta localidad puso en marcha el “Operativo de Verano 2026”, con la finalidad de proteger a los habitantes y visitantes durante el periodo vacacional, mediante el reforzamiento de la vigilancia en zonas habitacionales, áreas comerciales y bancarias, así como en accesos y salidas del municipio. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informó que este operativo consiste en la participación de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes realizan patrullajes 24/7, apoyados mediante el monitoreo de los dos Centros de Mando, desde donde se vigilan las tres zonas del territorio, con el fin de que el periodo vacacional transcurra con orden y tranquilidad.