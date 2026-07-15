Estrategia coordinada en Mesas de Paz contribuye a reducir 58% los homicidios

Tendencia a la baja en Edomex

El promedio pasó de 6.6 a 2.8 casos diarios durante los últimos 21 meses, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo Nacional

Toluca, Estado de México. Las acciones coordinadas por los tres órdenes de gobierno en las Mesas de Paz contribuyeron a reducir 58 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México durante los últimos 21 meses, al pasar de 6.6 a 2.8 casos.

La información fue presentada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En la Mesa de Paz de este martes dimos seguimiento a la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se destacaron los resultados en materia de seguridad”.

“En el #EdoMex se tiene una disminución de 58% en el promedio diario de homicidio doloso, de septiembre de 2024 a junio de 2026, producto de la coordinación y el trabajo en equipo de los tres órdenes de gobierno. Seguimos sumando esfuerzos por tu tranquilidad y la de tu familia”, dijo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

La funcionaria federal precisó que la tendencia a la baja se mantuvo durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 38.1 por ciento respecto de los primeros seis meses de 2025.

Estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad que diariamente se revisa en las Mesas de Paz encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de las acciones desarrolladas mediante labores de inteligencia y coordinación operativa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como líder de una organización delictiva y generador de violencia en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La detención fue realizada mediante la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y corporaciones estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Estado de México. La persona detenida era considerada un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La reducción sostenida de los homicidios dolosos y la detención de objetivos prioritarios reflejan los avances de una estrategia basada en la coordinación institucional, el intercambio de información, la presencia territorial y las acciones permanentes de prevención y combate al delito.

En la Mesa de Paz número 132 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.