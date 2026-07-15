Apoyos por más de 8 mdp a campesinos de la zona norte

Atlacomulco, Estado de México.– El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, encabezaron la entrega de apoyos por más de 8 millones 200 mil pesos a mil 475 productoras y productores de la región norte del Estado de México, como parte de la estrategia del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la producción agropecuaria, proteger el ingreso de las familias rurales y hacer frente a los efectos del cambio climático.

“Hoy el dinero del pueblo regresa al pueblo, de donde vino. Lo hacemos con la convicción que los gobiernos de la transformación tienen que ser fieles a sus principios, los principios de estar al servicio del pueblo del Estado de México”, señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares.

Aseguró que la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantendrá el trabajo cercano con las campesinas y los campesinos, como lo ha instruido y ha puesto de ejemplo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recorre el país y en mayo visitó el municipio de Jocotitlán como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz.

Durante el evento, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que la administración estatal ha colocado a las personas productoras en el centro de las políticas públicas, con programas que atienden las distintas etapas de la actividad agropecuaria, desde la producción y el aseguramiento de cultivos, hasta la comercialización y el fortalecimiento de las unidades productivas.

Los programas entregados en Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Temascalcingo fueron:

La titular de la Secretaría del Campo, explicó que 589 personas recibieron el Pasacme, para atender 678 hectáreas siniestradas por sequías, heladas, granizadas, inundaciones y otros fenómenos naturales, otorgó apoyos de hasta 4 mil pesos por hectárea, con cobertura de hasta tres hectáreas por persona beneficiaria.

Asimismo, 820 productoras y productores del campo fueron beneficiados con Copregme, correspondientes a 12 mil 689 toneladas de maíz comercializadas; y 66 recibieron apoyos de Peomaíz Edomex para fortalecer la producción en 281.76 hectáreas.

Promaíz Edomex impulsa una estrategia integral en 27 municipios para incrementar la producción de maíz mediante apoyos para la adquisición de semillas, fertilizantes, bioinsumos y materiales para el control de plagas, además de respaldar la reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Desde el inicio de la administración, más de 8 mil unidades de producción han sido atendidas por seguros agroclimáticos y 13 mil hectáreas han sido apoyadas con 52 millones de pesos entregados de manera directa a quienes se han afectado sus cultivos.

Asistió Nicolás Martínez Romero, Presidente Municipal de Atlacomulco, Alcaldes y Alcaldesas de la Zona Norte del Estado de México, Diputadas y Diputados, representantes mazahuas y productores del campo mexiquense.