El Mundial 2026 no tuvo el impacto esperado en el empleo

Quedaron elevadas las expectativas

El evento tuvo una magnitud limitada por lo que es previsible que las plazas se pierdan en los próximos meses: BBVA Research

El Mundial de Futbol 2026 tuvo un bajo impacto en la creación de empleo en México, con todo y que se favoreció la contratación temporal en algunos sectores, pero insuficiente para modificar la tendencia del mercado laboral nacional, según un análisis de BBVA Research.

De acuerdo un reporte de empleo, el evento deportivo internacional, que termina este fin de semana, tuvo una magnitud limitada por lo que es previsible que el empleo generado durante este periodo se pierda en los próximos meses.

“El impulso asociado a la Copa de la FIFA sobre la generación de empleo formal ha sido acotado. Si bien es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre”, señala el documento.

Fue hace unos días que se informó que de los 5.5 millones de turistas que se esperaban por la celebración de la Copa Mundial en México, sólo llegaron 850 mil viajeros.

Asimismo, el banco multinacional informó que el Mundial tuvo un impacto menor al esperado sobre la contratación de personal en México, ya que la creación de empleo formal se mantuvo por debajo del promedio histórico.

Explicó que los sectores de comercio y servicios registraron incrementos mensuales de 0.17% y 0.11%, situación que reflejó un avance moderado asociado a la actividad económica generada por el evento deportivo.

“Si bien es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre”, señaló en su reporte mensual.

Asimismo y con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal registró un crecimiento anual de 2.0% en junio, impulsado principalmente por el empleo permanente, que aportó 1.23 puntos porcentuales, mientras que el empleo eventual contribuyó con 0.8 puntos.

Sin embargo, el reporte aclara que parte de ese crecimiento responde a la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, proceso que representa una regularización laboral y no necesariamente la creación de nuevas plazas. En ese sentido, al excluir ese factor, la expansión anual del empleo formal se reduce a 1.0%.

Añadió que durante el mes de junio se crearon 61 mil empleos netos, lo que permitió acumular 263 mil nuevos puestos en el primer semestre de 2026.

Sin embargo, aunque la cifra supera la registrada en el mismo periodo del año anterior, permanece 36.6% por debajo del promedio histórico observado entre 2010 y 2024.

Pues sin considerar el registro de trabajadores de plataformas digitales, la generación de empleo resulta 44.1% inferior al promedio histórico, equivalente a 182 mil plazas menos.

Persisten diferencias

El estudio muestra que 17 entidades federativas reportaron disminuciones anuales en su afiliación patronal, sobresaliendo Campeche (-4.1%) y Sonora (-2.6%).

En contraste, Estado de México y Ciudad de México encabezaron el crecimiento del empleo con aumentos de 4.8% y 4.6%, respectivamente, mientras que Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial 2026, registraron incrementos de 0.7% y 0.8%.

Asimismo en materia salarial, las remuneraciones promedio mostraron una aceleración anual de 2.9% en términos reales debido a los niveles de inflación. A su vez, la masa salarial general se expandió 5.0% a tasa anual, aunque disminuye a 3.9% si se descuenta a la población ocupada en aplicaciones móviles.

BBVA Research concluyó que la recuperación sostenida del empleo formal dependerá de una mayor inversión y de un mejor desempeño de la actividad económica, factores que aún no muestran una recuperación significativa.

Solo ganó el empleo informal

El impacto laboral del evento internacional en México no sólo quedó por debajo de las expectativas, sino que mucho del empleo generado se quedó en la informalidad, estima Fernando Bermúdez, director de relaciones corporativas de ManpowerGroup Latam.

“Un evento como el Mundial genera empleo en dos grandes etapas. La expectativa por el Mundial era mayor a la realidad; asimismo, tomando en cuenta que estamos en un país con problemas de formalización, mucho de lo que se haya generado por el certamen de futbol se fue a la informalidad”, aseveró Bermúdez.

Detalló que la primera etapa de creación de plazas de trabajo que genera el Mundial viene de meses antes, con contrataciones vinculadas a la logística, planeación al evento, a la infraestructura; luego, el segundo efecto es más cercano al evento, al pico operativo, del desarrollo del evento que tiene que ver con servicios, turismo, comercio y el transporte.

“Mucho de lo que tenía que ocurrir en materia de contratación de personal por la justa mundialista ya pasó. Esperábamos un mayor dinamismo, pero hasta ahora ese impulso no se ha traducido en un crecimiento significativo del empleo formal”, subrayó.

Incluso se prevé una desaceleración de la creación de plazas de trabajo. Según la encuesta de expectativas de contrataciones laborales de ManpowerGroup, para el segundo trimestre del año, 41 por ciento de las empresas consultadas manifestó que crearía plazas en ese periodo, esa proporción ya se redujo a 28 por ciento para el tercer trimestre del año.