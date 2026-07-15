Laura Pausini, en la de clausura del Mundial 2026

Junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Junto al cantante inglés interpretarán su canción Desire, himno oficial de la FIFA que une dos de los idiomas más hablados del mundo: el inglés y el español

Laura Pausini actuará junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se transmitirá en directo a todo el mundo desde el MetLife Stadium de Nueva York y precederá al saque inicial de la gran final.

Laura Pausini y Robbie Williams, de nuevo juntos, esta vez junto a Nicole Scherzinger, interpretarán su canción Desire, himno oficial de la FIFA que une dos de los idiomas más hablados del mundo: el inglés y el español.

La canción Desire, escrita por Robbie Williams, producida por Karl Brazil y Owen Parker, mezclada por Richard Flack, adaptada al español por la propia Laura y publicada en 2025, acompañó a los jugadores en su salida al campo durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado. Lo mismo ha sucedido este año en todos los partidos disputados entre México, Canadá y Estados Unidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Cada vez que tengo la oportunidad de unir música y deporte – comentó Laura Pausini – me doy cuenta de que ambos tienen el poder de unir a las personas a través de una misma emoción: la pasión. Actuar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger será otra experiencia inolvidable, y me siento realmente honrada de formar parte de un evento que reúne a personas de todo el mundo a través de la música, el deporte y la celebración. Porque cuando la música y el deporte se unen, hablan un lenguaje universal que todos comprenden”.

Laura Pausini regresa a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, donde hace poco más de un mes puso el broche final a la etapa latinoamericana y estadounidense de su WORLD TOUR 2026/2027, la undécima gira mundial de la artista italiana más escuchada en el extranjero, que ya ha vendido 450.000 entradas en todo el mundo, con numerosas fechas con todas las localidades agotadas.

El WORLD TOUR volverá a ponerse en marcha este otoño en Italia y Europa, comenzando en los pabellones de las principales ciudades y prolongándose hasta finales de 2027.

La colaboración con Robbie Williams es solo la última de una larguísima lista de extraordinarias colaboraciones que han acompañado la carrera de Laura Pausini desde sus primeros años. Entre los nombres más destacados figuran artistas de la talla de Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Johnny Hallyday, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz y Celine Dion.

La cantautora de los récords, icono del pop a nivel mundial, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 8.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, reconocida como la artista italiana femenina más escuchada fuera de Italia, es la primera y única artista italiana en haber ganado un premio Grammy y en haber entrado en la lista Billboard Hot 100.

También es la primera y única artista italiana en acceder a la prestigiosa Billboard Hot 100 de Estados Unidos gracias a la versión del artista puertorriqueño Rauw Alejandro de su éxito Se fue. Ha ganado cuatro premios Latin Grammy y fue homenajeada por la Academia Latina de la Grabación como Person of the Year 2023, convirtiéndose en la primera artista no hispanohablante en recibir este reconocimiento.

En su palmarés figuran además un Globo de Oro, una nominación a los premios Emmy y otra a los premios Óscar, además de haber sido la primera artista de la historia en actuar tanto en el Estadio San Siro como en el Circo Máximo de Roma.

Como confirmación de ello, recientemente recibió el Billboard Icon Award y el Global Icon Award de Billboard Women in Music, galardones concedidos a la artista que, gracias a su talento y compromiso, ha sabido inspirar y unir a generaciones de todo el mundo. Los premios le fueron entregados en presencia de Su Santidad el Papa Leone XIV.

Laura Pausini se ha presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo: fue la primera artista italiana en actuar en el Radio City Music Hall de Nueva York y en el Madison Square Garden, también en la Gran Manzana, así como la primera y única artista italiana en actuar en el Royal Albert Hall de Londres y en el Olympia de París.

Más de 40 países, a lo largo de más de 30 años de carrera, han acogido sus conciertos en directo, entre ellos Italia, España, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Francia, Portugal, Alemania, Eslovenia, Suecia, Finlandia, Austria, Luxemburgo, Mónaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panamá, además de Canadá, Estados Unidos, Rusia y Australia.