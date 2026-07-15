Shantí Vera lleva a Bellas Artes ¿Qué puede un cuerpo?

Se presentará para el 18 de julio

Una obra sobre memoria, desaparición y resistencia corporal

Por Arturo Arellano

La coreógrafa mexicana Shantí Vera presentará el próximo 18 de julio en el Palacio de Bellas Artes ¿qué puede un cuerpo?, una obra contemporánea que forma parte del proyecto LEIB, una trilogía escénica que reflexiona sobre el cuerpo, la memoria y la desaparición de personas en México y América Latina.

Producida por CUATRO X CUATRO, uno de los laboratorios de artes vivas más reconocidos del país, la pieza se construye desde la danza contemporánea y el pensamiento crítico para explorar el cuerpo como espacio de resistencia, cuidado y transformación.

“La obra es parte de un proyecto que nombramos como Leib, que es cuerpo en alemán antiguo; se trata de una especie de conjuro para que todas las personas que han desaparecido regresen a casa”, explicó Vera. “Va de los saberes, cuidados, tejido, los colectivos de todo lo que ellos hacen, porque desde el principio de la humanidad quienes han sostenido a nuestra especie son las madres”.

Un homenaje a las madres buscadoras

Inspirada en el trabajo de madres buscadoras y en investigaciones periodísticas de Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez, la obra establece un puente entre la escena contemporánea y las prácticas de cuidado transmitidas en la genealogía materna de la artista.

“Este es un homenaje a ese trabajo de cuidado, honrar a las madres, hacer un conjuro, porque para nosotros la escena es un territorio vital para relacionarnos con el mundo”, señaló. “Lo que hacemos es recordar que nos enseñan valentía, el cuidado, el amor al cuerpo, a los otros”.

La propuesta no busca narrar desde lo informativo, sino desde lo sensible, apostando por una experiencia que conmueva y cuestione al espectador.

La desaparición y la deshumanización

La obra también se inscribe en un contexto marcado por la violencia y la desaparición de personas en la región. Vera subraya que el cuerpo ha sido históricamente relegado, lo que facilita su vulnerabilidad.

“¿Cuál es el lugar que ocupa el cuerpo en el mundo? Se ha relegado al último eslabón, por eso cuando hay un problema tratan de desaparecer ciertos cuerpos”, afirmó. “Es algo que sucede en Latinoamérica y ahora en México ocurre de una manera alarmante en los últimos 40 años”.

En ese sentido, la pieza cuestiona quiénes sostienen la vida y el tejido social: “Pensamos preguntar quiénes están cuidando los cuerpos, quiénes hacen posible que estemos en este tejido para sostener la vida”.

Arte para incomodar y pensar

Lejos de una lógica de entretenimiento, CUATRO X CUATRO apuesta por una escena que interpele al espectador.

“4×4 no hace obras para entretener sino para pensar, imaginar, relacionarnos con el mundo”, sostuvo Vera. “Tratamos desde las artes plantear que esto que sucede en México nos atraviesa a todos”.

La obra también cuestiona la forma en que los discursos oficiales y mediáticos abordan la violencia. “Las palabras han sido instrumentalizadas, nosotros tratamos de partir de la poesía y empezar a hablar desde el cuerpo, desde planos sensibles”, dijo.

En la misma línea, el artista Hebzoariba, colaborador del proyecto, advirtió: “Tener normalizados los periodos de desaparición es lamentable… esta pieza busca acercarnos desde la conmoción, desde la profundidad sensible, desactivar esa normalización”.

Uno de los puntos más críticos de la obra es la reflexión sobre la falta de empatía social frente a la crisis de desapariciones “Todos vimos en uno de los partidos de México cómo la gente tomó las mantas de las madres buscadoras para atajarse la lluvia”, recordó Vera. “Vemos gestos conductuales, no hay empatía, me pregunto qué pasó en la cabeza de estos chicos para no pensar más allá de ellos mismos”.

Así, ¿qué puede un cuerpo? se plantea como una experiencia escénica que no solo interpela, sino que busca reactivar la sensibilidad colectiva frente a una de las problemáticas más urgentes del país.