Little Jesus… ¡al Metropólitan!

Interpretará Río Salvaje sumando diez canciones adicionales

Para conmemorar el aniversario de este disco que marcó un parteaguas en su carrera

Debido al increíble éxito que tuvieron las cinco noches en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de la celebración de La Fiesta del Río Salvaje, ¡Little Jesus tendrá una nueva escala, ahora en el Teatro Metropólitan, para conmemorar el aniversario de este disco que marcó un parteaguas en su carrera! Por una noche más, la banda interpretará Río Salvaje de principio a fin, sumando diez canciones adicionales a modo de complacencias. Esta noche será distinta a las cinco ya vividas, con repertorio diferente e invitados especiales. Además, como parte de esta celebración, se lanzó por primera vez en la historia de Río Salvaje, su edición en vinil.

La LJ ha redefinido el sonido indie en Latinoamérica desde su formación en 2012 y continúa consolidándose como uno de los proyectos musicales más influyentes de la última década. Originarios de la Ciudad de México, el grupo integrado por Santiago Casillas (voz), Juan Manuel “Truco” Sánchez Rucobo (batería), Fernando “Poni” Bueno (guitarra), Arturo “Chimo” Vázquez-Vela (teclados) y Carlos “Charls” Medina (bajo), ha logrado crear un estilo propio que fusiona indie rock y pop alternativo, posicionándose como referentes en la escena nacional e internacional.

Con una propuesta fresca y letras cargadas de metáforas sobre el amor, desamor y nostalgia, Little Jesus ha capturado a una audiencia joven que encuentra en su música una mezcla única entre energía, sensibilidad y autenticidad. Con la presentación de La Fiesta del Río Salvaje, sus seguidores podrán escuchar en vivo el álbum completo que fungió como parteaguas en su carrera. La mejor parte, es que no lo harán solos, contarán con la inigualable presencia de Big Big Love, Los Blenders y Los Románticos de Zacatecas, ¡y se suman a la fiesta Clubz (quienes tocarán su disco Texturas) y No Somos Marineros!

Su consolidación internacional también es notable con presentaciones en festivales importantes como: Vive Latino, Tecate Pa’l Norte, NRMAL, SXSW (Estados Unidos), BIME (España), Lollapalooza (Argentina), además de giras en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica y Europa. En 2025 se presentaron en un Palacio de los Deportes abarrotado, donde cada rincón del Domo de Cobre coreó con ellos sus canciones. Ahora, con el décimo aniversario de Río Salvaje, regresan a un venue parecido donde todo comenzó: algo más íntimo que les permitirá estar más cerca del público.

Río Salvaje representó una importante expansión del sonido de Little Jesus. Incorporaron nuevas texturas, sonidos más atmosféricos y una narrativa sonora más madura. Este álbum formó parte de una etapa donde la banda consolidó su identidad dentro del indie latino, mezclando influencias del pop, rock y elementos electrónicos, característica que marcó su evolución artística. Además, en este disco nacieron himnos que hoy día siguen presentes en las playlist, como: “La Magia”, “TQM” (ft. Elsa y el Mar y Ximena Sariñana), “Mala Onda” y “Niña Bien”.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

Con 14 años de trayectoria, Little Jesus ha revolucionado la escena indie en México. “La Magia” fue el segundo sencillo de Río Salvaje, escrita y producida por Santiago Casillas, y es la canción con más reproducciones en plataformas digitales de la agrupación, con más de 120 millones. Cuentan con más de 1.1 millones de oyentes activos en Spotify. Formados en la Ciudad de México, su c¿país natal mantiene una base de escuchas fieles, posicionándose como el #1 en cuanto a fans, seguido de Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador.

Tras cinco shows únicos en el Lunario del Auditorio Nacional, llevarán la fiesta al Teatro Metropólitan por una última ocasión. ¡Celebra con la agrupación! Río Salvaje es un disco que marcó el 2016 y la carrera de Little Jesus. Adquiere tus boletos en la Preventa Banamex el 14 de julio a través de Ticketmaster, o en la Venta General que estará disponible un día después.