CSP envía iniciativa de Ley para investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio

Sanción de 50 a 70 años de prisión

Destacó que como la primera mujer Presidenta asume la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, para garantizar la cero impunidad a través de la homologación en todo el país de los mecanismos de investigación y de las sanciones a este delito.

“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (…) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que como la primera mujer Presidenta asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia, por lo que se llevó a la Constitución los derechos de las mujeres: la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.

Además, expuso que el delito de feminicidio registra a la fecha una disminución de 36 por ciento respecto a 2021; sin embargo, señaló que el objetivo es que no haya ni un solo feminicidio en el país.

Iniciativa de ley homologa el tipo penal en todo el país

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa de ley homologa el tipo penal en todo el país, estableciendo textualmente que: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.

Asimismo, establece 10 razones, como, por ejemplo: signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios, contextos de asimetría de poder, entre otros. Se indica una pena de 50 a 70 años de prisión. Se establecen 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad: la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de los derechos humanos o migrante; se cometa por una persona funcionaria pública y la víctima presenta signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además de la pena privativa de libertad, el responsable también: perderá derechos sucesorios, perderá la tutela, curatela, guarda y custodia; perderá la patria potestad; será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio; el delito, su sanción y la reparación de daño son imprescriptibles, no proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni amnistías.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de investigar con la debida diligencia el feminicidio que deberá de realizarse con perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas.

Se establece que la Unidad o Fiscalía Especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones para garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. Además, la ley dispone derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de políticas públicas.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, puntualizó que la ley también reconoce los derechos de las víctimas, como lo son: acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad, restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, servicios de traducción e interpretación.

Recibimento en Palacio Nacional al presidente de Panamá

Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, con quien sostendrá una reunión y posteriormente ofrecerán un mensaje conjunto a medios.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro, en la que estuvieron acompañados por la esposa del mandatario de Panamá, Maricel Cohen de Mulino.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; y la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano.

Por Panamá, los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez; de Comercio e Industria, Julio Armando Moltó Alain; de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos; y de Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clement; la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler Herrera; el asesor Presidencial, Marcos Caisutti y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montilla.