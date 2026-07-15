España conquista América como el primer finalista del mundo

El rugido de la furia

Con un fútbol de alta escuela, una defensa impenetrable liderada por Cucurella firma una campaña invicta

Por: Arturo Arellano

Mirar jugar a esta Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es reconciliarse con la esencia más pura del balompié. Lo que ha construido el conjunto ibérico a lo largo de esta justa no es obra de la fortuna ni de un sorteo benévolo; es el triunfo rotundo del mérito, de la valentía y del honor sobre el terreno de juego. España ha pisado el acelerador en territorio norteamericano para regalarle al planeta una auténtica obra de arte coral, un despliegue táctico y técnico que genera una digna y profunda admiración en cada rincón del planeta fútbol.

Desde el pitazo inicial del torneo hasta la épica noche en Texas, España se plantó con la personalidad de los gigantes. No vino a especular, vino a proponer. El equipo juega con una alegría contagiosa en la ofensiva y con una solidaridad conmovedora en el sacrificio defensivo. Llegar a la final de este torneo histórico —el primero con 48 naciones— de forma tan autoritaria no es sólo un logro estadístico; es una declaración de intenciones. Esta España tiene alma, tiene identidad y, por encima de todo, llega al partido definitivo con el traje y la chapa de ser la más seria y legítima candidata al título mundial.

El muro infranqueable y la bestia negra de París

El camino a la final tuvo su punto culminante de brillantez en la semifinal celebrada en el Estadio Dallas. Al frente estaba la poderosa Francia, un equipo plagado de velocistas y artilleros temibles. Sin embargo, el planteamiento español rozó la perfección defensiva gracias a una exhibición antológica de Marc Cucurella. El lateral zurdo, con su inconfundible cabellera al viento, firmó una actuación de esas que se estudian en las academias de fútbol: anuló por completo, con una pulcritud y agresividad deportiva impecables, a Ousmane Dembélé y al mismísimo Kylian Mbappé.

Cada intento de desborde francés chocó contra la muralla del zaguero español, desesperando a los atacantes galos en un día donde la defensa de España fue sencillamente impenetrable.

Al mismo tiempo, la cita sirvió para reescribir una paternidad futbolística moderna. Lamine Yamal, el chico maravilla que apenas el pasado lunes cumplió los 19 años de edad, volvió a vestirse de héroe. El joven extremo no sólo desquició la zaga francesa con su zancada indescifrable, sino que ratificó una curiosa y demoledora constante: ha vencido a Mbappé en cada uno de los torneos de máxima exigencia en los que se han visto las caras. Lo hizo en la Eurocopa, lo repitió a nivel de clubes y ahora, en el escenario más imponente del planeta, le volvió a ganar la partida táctica y emocional para consolidarse, sin discusión alguna, como la gran superestrella del presente y del futuro del fútbol mundial.

Paso a paso rumbo a la gloria

La andadura de los dirigidos por Luis de la Fuente en este Mundial ha sido una demostración de crecimiento constante, superando la adversidad y triturando rivales con diferentes registros de juego:

Fase de Grupos: De menos a más en el Grupo H

España 0-0 Cabo Verde (Estadio Atlanta): El debut mundialista fue un balde de agua fría táctico. España dominó la posesión pero topó con una zaga africana ultra disciplinada. Un empate amargo que encendió las alarmas y obligó a replantear la verticalidad del equipo.

El debut mundialista fue un balde de agua fría táctico. España dominó la posesión pero topó con una zaga africana ultra disciplinada. Un empate amargo que encendió las alarmas y obligó a replantear la verticalidad del equipo. España 4-0 Arabia Saudita (Estadio Atlanta): La respuesta fue un vendaval. Con una fluidez ofensiva brutal, España goleó gracias a las anotaciones de Dani Olmo y Ferran Torres, acompañados por un juego asociativo excelso de Fabián Ruiz.

La respuesta fue un vendaval. Con una fluidez ofensiva brutal, España goleó gracias a las anotaciones de Dani Olmo y Ferran Torres, acompañados por un juego asociativo excelso de Fabián Ruiz. Uruguay 0-1 España (Estadio Akron, Zapopan): El liderato del grupo se selló en tierras mexicanas en un partido de altísima tensión física. La Selección aguantó la intensidad charrúa y definió el encuentro gracias a una genialidad en el área para avanzar invicta.

Rondas de Eliminación Directa: El temple de los campeones

Dieciseisavos de Final | España 3-0 Austria (Estadio Los Ángeles): Un concierto de efectividad. El mediocampo comandado por Rodri manejó los hilos a su antojo. Los goles de Olmo y la verticalidad de Nico Williams destrozaron las líneas austriacas en California.

Un concierto de efectividad. El mediocampo comandado por Rodri manejó los hilos a su antojo. Los goles de Olmo y la verticalidad de Nico Williams destrozaron las líneas austriacas en California. Octavos de Final | Portugal 0-1 España (Estadio Dallas): El clásico ibérico paralizó al mundo y significó el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo. España controló los nervios, defendió con el corazón y un zarpazo solitario en la segunda mitad bastó para mandar a los lusos a casa.

El clásico ibérico paralizó al mundo y significó el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo. España controló los nervios, defendió con el corazón y un zarpazo solitario en la segunda mitad bastó para mandar a los lusos a casa. Cuartos de Final | España 2-1 Bélgica (Estadio Los Ángeles): Una batalla épica y sumamente sufrida. Bélgica pegó primero exigiendo al máximo al guardameta Unai Simón. España apeló al coraje, empató las acciones y lo dio vuelta en las postrimerías del encuentro para meterse entre los cuatro mejores.

Una batalla épica y sumamente sufrida. Bélgica pegó primero exigiendo al máximo al guardameta Unai Simón. España apeló al coraje, empató las acciones y lo dio vuelta en las postrimerías del encuentro para meterse entre los cuatro mejores. Semifinal | Francia 0-2 España (Estadio Dallas): La consagración definitiva. Un penal perfectamente ejecutado por Mikel Oyarzabal al minuto 22 abrió la brecha. Posteriormente, a los 58 minutos, el zaguero Pedro Porro se vistió de delantero para sellar el 2-0 definitivo, desatando la locura en el banquillo español y firmando el boleto directo a la gran final.

Leyendas del ayer y de hoy

Es imposible no trazar paralelismos entre esta plantilla y los héroes que le dieron a España su primera estrella en Sudáfrica 2010. Aquel equipo basaba su éxito en el mítico Tiki-Taka de Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Xabi Alonso, resguardados por la seguridad de Iker Casillas y la garra de Carles Puyol.

La España del 2026 respeta el buen trato de balón heredado de aquellas leyendas, pero le ha añadido una marcha extra de dinamismo, vértigo y potencia física. El rol organizador de Xavi hoy lo ejecuta un excelso y cerebral Rodri; el desequilibrio impredecible de Iniesta encuentra su reflejo en la insolencia juvenil de Lamine Yamal. En las áreas, la solvencia que antes daban Puyol y Piqué hoy la sostienen con letras de oro Aymeric Laporte y el jovencísimo Pau Cubarsí. Es una evolución perfecta: el ADN estético de siempre, pero adaptado a la velocidad y exigencia del fútbol moderno.

Corazón extrafútbol

Más allá de la pizarra táctica, esta plantilla ha enamorado al planeta entero por su calidad humana y las conmovedoras historias familiares que han rodeado su concentración.

Marc Cucurella. El motor de Mateo: El carismático lateral no sólo regala sonrisas y entrega absoluta en la cancha; fuera de ella, es el reflejo de la paternidad ejemplar. Su hijo mayor, Mateo, fue diagnosticado con autismo cuando apenas era un bebé. Cucurella ha hablado abiertamente sobre lo complejo y transformador que ha sido este viaje familiar:

«Nadie te enseña a ser padre, y un niño con autismo no entiende las cosas como sus hermanos; tienes que aprender a entenderlo a él. Al principio te afecta mucho porque lo ves pasarlo mal en la escuela regular, llorando, y sientes la frustración de no saber cómo ayudarlo».

El futbolista relató a los medios internacionales cómo la búsqueda de bienestar para Mateo, sus terapias y su educación especial han reconfigurado por completo sus prioridades de vida, influyendo incluso en sus decisiones profesionales. Con una madurez digna de aplauso, Marc destaca el lado luminoso del proceso: «Todo es más difícil, requiere más esfuerzo, pero cuando logras algo, un simple paso adelante con él te da muchísima más satisfacción que cualquier otra cosa».

Keyne Yamal. La alegría de la tribuna: En el otro extremo de la emotividad se encuentra Keyne Yamal, el pequeño hermano de tres años de Lamine, quien se ha transformado en el amuleto oficial y la personalidad más querida de toda la afición en las gradas de los estadios estadounidenses. Con sus divertidas muecas, lanzando besos a las cámaras y corriendo feliz por los palcos, el pequeño Keyne se ha vuelto un fenómeno completamente viral.

Tras la victoria ante Bélgica, las pantallas gigantes enfocaron a Keyne sacando la lengua, provocando las carcajadas de su hermano mayor en pleno césped. El propio Lamine confesó entre risas en la zona mixta: «Estaba en la camilla con el fisioterapeuta y Keyne me llamó desde el teléfono de mi madre para advertirme: ‘Mañana voy a sacar la lengua en la tele’. Por eso cuando lo vi en la pantalla grande no pude aguantar la risa». Para Lamine, ver a su hermano disfrutar de una infancia plena y alegre es el mayor triunfo que el fútbol le ha podido otorgar.

El resurgir de la furia: cuatro

mundiales de aprendizaje

Para valorar con justa dimensión el lugar donde está parada España el día de hoy, es estrictamente necesario echar la vista atrás y recordar el espinoso camino recorrido a lo largo de las últimas dos décadas. La gloria actual no se entiende sin las cicatrices del pasado, un trayecto de catorce años colmado de dolorosas lecciones y duros tropiezos en los escenarios principales de la FIFA que sirvieron para forjar el temple del actual finalista.

Todo comenzó con el traumático despertar de Brasil 2014. España llegaba a territorio sudamericano con la corona de campeona del mundo y el cartel de monarca absoluta de Europa, pero la competición significó un fin de ciclo abrupto y demoledor. El combinado nacional sufrió una falta evidente de recambio generacional y acusó una profunda fatiga física y mental, quedando eliminado de forma prematura en la fase de grupos tras recibir duros correctivos en la cancha. Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, la historia no fue más benévola. En medio de un auténtico caos institucional tras la destitución de su director técnico a escasos días del debut, la selección desplegó un fútbol caracterizado por una posesión infinita pero estéril. Aquel equipo tocaba el balón sin profundidad ni peligro, lo que decantó en una dolorosa eliminación en la tanda de penales frente a la escuadra anfitriona durante la ronda de octavos de final.

La búsqueda de identidad continuó en Catar 2022, un certamen donde España se mantuvo fiel a una idea estética de control absoluto, pero volvió a adolecer de una alarmante falta de pegada y remate al arco rival. El dominio territorial no se tradujo en goles, y el sueño mundialista se desvaneció nuevamente en los octavos de final con una caída desgarradora ante Marruecos. Sin embargo, cada una de esas decepciones sembró las semillas del éxito actual. En este Mundial de Norteamérica 2026, la evolución es absoluta. España ha alcanzado la madurez táctica combinando su tradicional y pulcro trato de la pelota con un equilibrio defensivo de primer nivel, una pegada letal y un vértigo punzante por las bandas que la tiene a un solo paso de la gloria eterna.

La mesa está servida para la gran final de este 2026. Tras catorce años de dolorosas lecciones y dolorosos tropiezos en los escenarios principales, España asoma la cabeza con la propuesta futbolística más sólida del planeta. De ellos se espera que mantengan esa identidad valiente, que Cucurella siga clausurando su banda y que la genialidad desparpajada de Lamine Yamal provea la chispa necesaria para bordar la ansiada segunda estrella en el pecho de la camiseta roja.

El ocaso de una Copa mágica e inolvidable

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026 está exhalando sus últimos suspiros y la nostalgia empieza a inundar el pecho de los amantes de este deporte! Había una expectación descomunal por ver cómo se desarrollaría este torneo expandido en tres naciones norteamericanas, y el veredicto es indiscutible: ha sido una de las ediciones más espectaculares, conmovedoras y mágicas en la historia de la humanidad.

Nos quedarán grabados en la retina los momentos de profunda reflexión y los pasajes polémicos del VAR que paralizaron corazones. Pero, por encima de todo, nos quedamos con la magia pura. Este Mundial fue el escenario de la emotiva e histórica despedida de leyendas eternas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes con pundonor defendieron sus colores hasta el último aliento. Fuimos testigos de las monumentales atajadas de Mike Maignan y del desparpajo eléctrico de Erling Haalandlevantando a los estadios de sus asientos. Ha sido un torneo de postales indelebles: desde las lágrimas de alegría de los chicos debutantes hasta los gestos humanos que trascienden el marcador. El balón dejará de rodar en unos días, pero la magia y el fuego encendido en este mes de fútbol durarán para siempre en nuestra memoria colectiva.