EU suspende controles de ICE en carreteras tras 2 muertes de migrantes

Capacitación de agentes, en entredicho

Un mexicano y un colombiano fueron baleados cuando iban en sus vehículos

El gobierno de Estados Unidos ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según medios estadounidenses.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron The New York Times y The Washington Post.

«Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados», matizó en declaraciones a Fox News el consejero de Donald Trump para temas de inmigración, Tom Homan.

Las dos personas fallecidas iban al volante cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener sus vehículos.

La medida se anunció al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Argumentan que intentaron escapar a las detenciones

Un portavoz de ICE explicó que «el vehículo intentó huir del lugar» y que el agente había hecho uso de su arma «por temor a la seguridad del público».

En Scarborough, localidad cercana a Biddeford, decenas de personas se reunieron el martes frente a un centro de detención del ICE para protestar contra sus métodos. Portaban una pancarta que rezaba «Basta de matanzas».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de «asesinato».

La semana pasada, un ciudadano mexicano fue abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo. Se trata de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años.

También en ese caso el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión que los testigos contradicen.

El entrenamiento cuestionado

En febrero, Ryan Schwank, ex abogado del ICE y antiguo responsable de la capacitación de nuevos oficiales de deportación, confirmó públicamente lo que diversos críticos venían advirtiendo: que la formación impartida en la academia de la agencia era insuficiente. “Estoy aquí porque tengo la obligación legal de informar que el programa de capacitación obligatorio en la academia del ICE es deficiente, defectuoso y está en crisis”, declaró durante un foro organizado por dos legisladores federales.

Lo que reveló a continuación resultó aún más alarmante: “En mi primer día, recibí órdenes secretas para enseñar a los nuevos cadetes a violar la Constitución al ingresar a domicilios sin una orden judicial. Durante los últimos cinco meses, vi cómo el ICE desmantelaba el programa de capacitación, eliminando 240 horas de instrucción esencial de un curso de 584 horas”. Se refería al plan de la Administración Trump para reclutar, capacitar y desplegar nuevos agentes de inmigración a un ritmo sin precedentes, con el objetivo de duplicar en apenas un año el número de agentes dedicados a las labores de arresto y deportación, hasta alcanzar unos 22.000 efectivos. En ese tiempo, los reclutas apenas debían completar un curso intensivo de 42 días.

No fue hasta junio que el DHS ordenó que los agentes de nuevo ingreso, muchos de ellos incorporados mediante el proceso de capacitación acelerada, recibieran entrenamiento adicional. A partir de ese mes, según la instrucción, los nuevos cadetes en la academia del ICE en Georgia debían completar un programa de formación de unos 71 días. No se especificó cuándo concluirá ese proceso.

Las cámaras corporales

Tras las recientes muertes de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE, el DHS volvió a responsabilizar a legisladores demócratas por la falta de cámaras corporales entre algunos de los agentes involucrados en tiroteos mortales. En un comunicado, la dependencia afirmó que la ausencia de estos dispositivos ocurrió “debido a los cierres gubernamentales consecutivos provocados por los demócratas”. El primero concluyó el 3 de febrero y el segundo, el 30 de abril.

Incluso antes del compromiso público de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem de que los agentes migratorios portarían cámaras corporales, el ICE había establecido en enero de 2024, durante la Administración de Joe Biden, una política que obliga a la mayoría de sus agentes a portarlas durante “todos los aspectos de las actividades de aplicación de la ley”. Sin embargo, en la práctica, la implementación sigue siendo desigual.

Los cambios anunciados por esta dependencia no han disipado las críticas de quienes cuestionan el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios. “El patrón es siempre el mismo”, dijo a CNN la congresista demócrata Sylvia García, representante de Houston, al referirse a las explicaciones ofrecidas tras los dos recientes tiroteos.