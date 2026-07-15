Donald Trump amenaza a Irán con ataques a infraestructura civil

Puentes y centrales eléctricas, el blanco

Más de 30 civiles murieron por ataques estadounidenses recientes, según Teherán

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar a Irán con ataques contra la infraestructura civil del país. La próxima semana, todas las centrales eléctricas y puentes serán destruidos, «a menos que se sienten a la mesa de negociaciones», declaró en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

Trump también anunció fuertes ataques para las próximas noches. En represalia por los ataques nocturnos estadounidenses, las fuerzas iraníes volvieron a lanzar misiles y drones contra objetivos en la región del Golfo y Jordania.

Trump ya había amenazado a Irán con la destrucción de todos los puentes y centrales eléctricas en abril, pero no cumplió su amenaza. Entonces, el presidente estadounidense quería persuadir a Teherán para que abriera al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio energético mundial y bloqueado por Irán. Poco después, las partes en conflicto acordaron un alto el fuego.

30 civiles muertos en ataques de EU, según Irán

Al menos 30 civiles han muerto en los últimos días en ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, según informó este miércoles (15.07.2026) la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, mientras que el Ejército confirmó la muerte de siete militares en una ofensiva lanzada esta madrugada contra una base militar en Bampur, en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

Según un comunicado militar, Estados Unidos lanzó 13 misiles contra el dormitorio y las instalaciones de alojamiento de la base, así como contra la residencia de invitados y los puestos de vigilancia, en un ataque que también dejó varios heridos.

El Ejército iraní afirmó que el ataque tenía como objetivo «causar el mayor número posible de bajas» y aseguró que la «venganza» por este «crimen» es «segura e inminente».

Irán “toma” el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz “permanecerá cerrado” mientras continúen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía marítima.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 por ciento del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, “permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos”, señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada con este cuerpo militar.

“El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (…). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie”, añade otro comunicado de la IRGC.