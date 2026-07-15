Alerta Cofepris sobre cinco playas con altos niveles de bacterias fecales

Riesgos de salud en vacaciones

Rebasaron el límite máximo de enterococos, por lo que representan un riesgo para la salud de los turistas y sus habitantes

Con el inicio de vacaciones de verano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que cinco de las 289 playas mexicanas que suelen ser más concurridas resultaron «no aptas» para su uso recreativo en esta temporada.

Tras su monitoreo pre-vacacional de la calidad del agua de mar, algunos destinos de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz rebasaron el límite máximo de la bacteria Enterococcus Faecalis, por lo que representan un riesgo para la salud de los turistas y sus habitantes.

Esta medida preventiva busca salvaguardar la salud pública, proteger a los visitantes y evitar posibles brotes epidemiológicos de enfermedades gastrointestinales o dermatológicas durante uno de los periodos de mayor afluencia turística en el territorio nacional.

El estudio realizado en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP) arrojó que el 98.3% de las playas analizadas en 76 destinos turísticos del país, es decir 284 playas sí son aptas para su uso.

Entre los destinos que aprobaron las pruebas microbiológicas se encuentran importantes centros turísticos como Cancún, Los Cabos, Mazatlán y la Riviera Maya.

¿Cuáles son las playas no aptas para uso recreativo en las vacaciones de verano de 2026?

La Cofepris detalló que las cinco playas donde se detectaron las condiciones nocivas para la salud durante esta temporada vacacional son:

Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California

Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco

Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca

Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz

La Cofepris recomendó a los bañistas que se abstengan de nadar en dichos destinos, así como evitar otros usos recreativos de contacto directo.

El organismo explicó que su análisis que forma parte la estrategia nacional de vigilancia pre-vacacional comprendió un total de 2,279 muestras de agua de mar en 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos con mayor afluencia de las 17 entidades federativas con litoral de la República mexicana.

¿Por qué representan un riesgo?

La evaluación sanitaria toma como referencia la presencia de Enterococcus faecalis. De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite permitido es de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Cuando este parámetro es superado, aumenta el riesgo de presentar infecciones gastrointestinales, problemas en la piel, afecciones oculares, infecciones en los oídos y complicaciones en heridas abiertas, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Tras estos hallazgos, la Comisión informó que ya está coordinando labores de prevención e intervención con los respectivos Comités de Playas Limpias y las autoridades locales de dichas zonas costeras afectadas para implementar de manera «urgente» acciones de saneamiento, así como desplegar las señalizaciones necesarias para prevenir a la población.

«Las autoridades sanitarias estatales de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, en coordinación con las administraciones locales, ya ejecutan planes de contingencia con el objetivo de corregir las anomalías detectadas, revertir los niveles de contaminación y garantizar que estos litorales recuperen su condición de aptos a la brevedad», detalló la Cofepris en su comunicado difundido el pasado viernes 10 de julio.

¿Qué son los enterococos?

Los enterococos son bacterias que habitan de forma natural en el tracto gastrointestinal de humanos y animales, por lo que su presencia en el mar es un indicador de contaminación por materia fecal.

De acuerdo con autoridades ambientales y sanitarias, concentraciones elevadas de estas bacterias incrementan la probabilidad de contraer enfermedades al tener contacto con el agua contaminada.