Menos turistas, menos ingresos

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Este domingo termina el Campeonato Mundial de Futbol, en un partido disputado por España y Argentina, sin cumplir las sobradas expectativas de beneficios económicos para los tres países sede: México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA, la única gran realmente ganadora del supernegocio que es el Campeonato Mundial de Futbol, proyectó sólo para Estados Unidos la creación de aproximadamente 185 mil nuevos empleos, básicamente en el sector turístico, ocio y hotelería, y Wall Street anticipó un boom económico.

Sin embargo, no hubo tal y el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EUA muestra un triste panorama, con el repunte de plazas alcanzado en mayo, anulado por completo en junio, mes en el que inició la disputa futbolera, con una pérdida neta para el sector de 21 mil puestos de trabajo en los últimos dos meses.

Los analistas señalaron los altos costos de alojamiento y entrada como una de las causas de la baja afluencia, así como las restrictivas políticas migratorias de Trump y las severas tensiones geopolíticas con la guerra de Irán por parte de Washington.

Se sabe que los hoteles en las 11 ciudades sede de los Estados Unidos registraron ingresos récord por el aumento de las tarifas, pero la ocupación cayó casi 3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El resultado para Canadá y México no dista mucho del del vecino del norte, para nuestro país la expectativa oficial hablaba de la recepción de 5 millones de turistas, pero datos de Moody’s/Deloitte revelan el ingreso de menos de un millón, concentrado en las tres ciudades sede, Guadalajara, Monterrey y CDMX, menor a lo alcanzado en los campeonatos mundiales de 1970 y 1986.

Por lo que corresponde a Canadá, el impacto en el PIB turístico fue de 6.4 por ciento, aunque el volumen total fue menos de lo esperado. Tampoco se contemplaron las inversiones duraderas por parte de los gobiernos en infraestructura, digitalización y movilización. Lástima.

Susurros

Curiosamente, las armadoras automotrices en México tuvieron en el primer semestre del año un incremento en sus exportaciones al subir de un millón 666 mil a un millón 689 mil unidades.

Esto se logró a pesar de los aranceles impuestos por Trump porque las armadoras lograron vender más vehículos a Canadá y Sudamérica, lo que permitió el aumento marginal, pero aumento al fin.

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