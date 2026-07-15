UAEMéx y UAM fortalecen alianza para impulsar soluciones desde las universidades públicas

Ambas instituciones impulsarán una nueva etapa de cooperación mediante proyectos conjuntos, doble titulación y acciones orientadas al bienestar de sus comunidades y de la sociedad

Toluca, Méx.- Ante los nuevos desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refrendaron su compromiso con el trabajo colaborativo como una vía para fortalecer la función social de las universidades públicas y generar respuestas que contribuyan al bienestar de la sociedad.

Durante una reunión de trabajo realizada en el Torreón de la Identidad Universitaria del Edificio de Rectoría de la UAEMéx, la rectora de esta casa de estudios, Martha Patricia Zarza Delgado, y el rector General de la UAM, Gustavo Pacheco López, coincidieron en que la colaboración entre instituciones públicas es fundamental para recuperar y ampliar su incidencia en los grandes retos nacionales.

Zarza Delgado afirmó que este encuentro representa el inicio de una nueva etapa de cooperación institucional, en la que ambas universidades podrán sumar capacidades, experiencias y conocimientos para impulsar proyectos que tengan impacto directo en sus comunidades universitarias y en la sociedad en general.

Destacó que el contexto actual plantea importantes desafíos para las universidades públicas, relacionadas con la transformación de los entornos educativos, las nuevas necesidades de las juventudes y las formas emergentes de producir, compartir y acceder a la información y al conocimiento.

“Estos espacios colaborativos permiten avanzar de manera más sólida y contundente en beneficio de nuestras comunidades universitarias y de la sociedad”, señaló la rectora, al subrayar que la educación superior pública tiene la responsabilidad de mantenerse cercana a las problemáticas sociales y ofrecer alternativas desde la investigación, la docencia y la vinculación.

Por su parte, Gustavo Pacheco López resaltó que la reunión permitió identificar áreas de oportunidad para fortalecer la relación entre ambas instituciones, compartir capacidades y experiencias, así como renovar la vocación de servicio que caracteriza a las universidades públicas.

En este sentido, destacó la importancia de actualizar el convenio general de colaboración que mantienen la UAEMéx y la UAM, con el propósito de ampliar las actividades académicas conjuntas, fortalecer los consorcios de investigación, analizar mecanismos de doble titulación, promover la cultura y el deporte, además de consolidar espacios orientados a la construcción de una cultura de paz y bienestar universitario.

Durante la jornada, representantes de ambas instituciones abordaron temas estratégicos vinculados con la transformación de la educación superior y los retos que enfrentan las nuevas generaciones de estudiantes, quienes requieren modelos universitarios más flexibles, incluyentes y capaces de responder a los cambios sociales y tecnológicos.

Al respecto, la secretaria de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, destacó la importancia de impulsar nuevas formas de acceso al conocimiento mediante modelos como la ciencia abierta, que permiten acercar los resultados de la investigación a un mayor número de personas y fortalecer el derecho de la sociedad a la información científica.

Explicó que el Nuevo Modelo de Ciencia Abierta para la Transformación Social de la Autónoma mexiquense se sustenta en principios como el acceso abierto, la equidad, la inclusión y la consideración de la ciencia como un bien público.

Asimismo, el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, señaló que la doble titulación constituye una oportunidad para fortalecer la cooperación académica entre universidades públicas y ampliar las posibilidades de formación profesional de las y los estudiantes mediante programas con reconocimiento nacional e internacional.

En materia de bienestar universitario, igualdad y atención a las comunidades estudiantiles, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó que la construcción de espacios libres de violencia y con condiciones equitativas forma parte de los retos prioritarios de las instituciones educativas.

Por otra parte, la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, presentó el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la UAEMéx, instrumento que coloca a las personas en el centro de la transformación universitaria y orienta las acciones hacia una institución más cercana, incluyente y progresista.