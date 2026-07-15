Acuerdo con el Ayuntamiento de Toluca para fortalecer el emprendimiento

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Toluca entregaron diplomas a las y los 303 integrantes de la primera generación de la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca (EMET), iniciativa que fortalece la profesionalización del talento local y que, tras sus resultados, dará paso a una segunda convocatoria para incorporar a 500 nuevos emprendedores.

Durante la ceremonia, realizada en el Auditorio «Lic. Isidro Fabela Alfaro» de la Facultad de Derecho, autoridades universitarias y municipales entregaron de manera simbólica los diplomas a seis egresadas y egresados, en reconocimiento al proceso de formación que les permitirá desarrollar proyectos con impacto económico y social en beneficio de Toluca y del Estado de México.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, afirmó que este programa demuestra que la colaboración entre instituciones permite generar oportunidades, impulsar el talento, fortalecer el desarrollo económico local y contribuir al bienestar de las comunidades.

Acompañada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón y la directora de Desarrollo Empresarial de la UAEMéx, Norma Adriana Silva de la Llave, Ortiz Reynoso destacó que la Autónoma mexiquense reafirma su compromiso de consolidarse como una universidad cercana, incluyente y progresista, que promueve la innovación, fortalece la vinculación con los distintos sectores de la sociedad y transforma el conocimiento en acciones concretas de retribución social.

Asimismo, reconoció al Ayuntamiento de Toluca por impulsar estrategias que fomentan la creación de soluciones a los desafíos sociales, económicos y tecnológicos, así como a las y los egresados por demostrar que la disciplina, la creatividad y la innovación son motores para el desarrollo del municipio y de la entidad.

En representación del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill, destacó que el trabajo coordinado con la Máxima Casa de Estudios mexiquense ha fortalecido el ecosistema emprendedor del municipio y generado beneficios directos para la población.

Como resultado del éxito alcanzado en esta primera edición, anunció la apertura de una segunda convocatoria de la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca, que permitirá incorporar a 500 nuevas y nuevos emprendedores, a quienes convocó a sumarse a esta estrategia de desarrollo e innovación.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Toluca, Ana Yolanda Esquivel Jaramillo, señaló que impulsar el emprendimiento significa generar oportunidades, promover soluciones a las necesidades de la sociedad y apostar por la profesionalización del talento como una vía para transformar vidas.

Destacó que 58 por ciento de las personas egresadas son mujeres, cifra que refleja el carácter incluyente del programa y su contribución al fortalecimiento de la economía y el desarrollo de las comunidades.

Durante este evento, al que también acudió el encargado del despacho de la dirección de la Facultad de Derecho, Hiram Raúl Piña Libien, en representación de la primera generación de egresadas y egresados, Lilia González Hernández afirmó que el emprendimiento encuentra su mayor fortaleza en la colaboración y el trabajo en equipo, por lo que agradeció a la UAEMéx y al Ayuntamiento de Toluca por brindar herramientas y acompañamiento para impulsar sus proyectos y fortalecer su desarrollo personal y profesional.