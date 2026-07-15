Las negociaciones de Marina del Pilar confirman que los otros gobernadores señalados están igual

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La pregunta es simple:

¿Por qué la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, de Baja California, ofreció proporcionar información confidencial, restringida, de inteligencia, del Gabinete de Seguridad al gobierno de EU?

La respuesta es igualmente sencilla:

¡Porque es culpable de lo que dicen desde EU!

Si no estuviese vinculada a cárteles, a lavado de dinero de esos grupos, a cuestiones de huachicol, o no fuese culpable de todo lo que la acusan, y por lo que ya le retiraron la visa, no tendría siquiera que responder a quienes le llamaron para negociar su circunstancia.

No hay forma de disculparla, absolverla.

Y no hay forma de justificarla porque, además, sus negociaciones hechas públicas vía una filtración de sus conversaciones telefónicas con agentes de EU confirma que los otros gobernadores y sus equipos delincuenciales que han sido señalados por The New York Times y en Los Angeles Times como sujetos a investigaciones por agencias de EU, sí lo están.

Si ella está dando informes a la DEA, al FBI o a la CIA… o a otros en EU, se confirma que hay otros gobernadores, funcionarios y políticos de Morena que hacen lo mismo en un intento de adelantarse antes de que, desde la DEA, el Departamento de Justicia o el del Tesoro les señalen como políticos vinculados al narco, o antes de que les retiren las visas.

Y todo eso refuerza un hecho más grave: que la administración de Donald Trump ha decidido aplicar todo su poder -incluso el militar- para exterminar a cárteles de la droga y sus asociados, o “facilitadores”, como pudieran ser desde el Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes,

Y que lo harán porque pueden.

Porque tenemos 3 mil kilómetros de frontera con ellos, porque son la primera potencia económica y nuestras exportaciones van en un 80% hacia allá, y porque nuestra dependencia de ellos es contundente: en gasolinas, gas, maíz y decenas más de productos esenciales para nuestro consumo, satisfactores y bienestar.

Y por todo eso es absurdo intentar -como lo intentan desde la Presidencia-, no atender a la detención con miras a su extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y otros cómplices, señalados por un tribunal de EU de estar vinculados al Cártel de Sinaloa.

Cole expresa el hartazgo de EU

Es en este contexto, en que las declaraciones de antier de Terry Cole, director de la DEA, son la muestra del hartazgo de la Casa Blanca, respecto de la falta de respuestas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un hartazgo que lo llevó a advertir que para su agencia la batalla contra los cárteles de la droga y sus vinculaciones con el gobierno mexicano son la prioridad numero uno.

“El fentanilo, que es producido y que llega desde México a Estados Unidos, ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza y eso es exactamente lo que estamos haciendo.”

Consideró, luego que los cárteles mexicanos y el gobierno de México mantienen una “peligrosa conexión” y son “inseparables”.

Durante la Fentanyl Free America Summit, celebrada en Orlando, Florida, él subrayó que “el fentanilo es una amenaza sin precedentes y que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son el objetivo principal de la agencia”.

Y reiteró que la colusión entre el crimen organizado y altos funcionarios del gobierno mexicano los hacen igualmente responsables por las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

¿Está enterada Maru de estas trapacerías?

Desde Chihuahua nos preguntan si la gobernadora Maru Campos sabrá o no de que hace el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera y el fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Jesús David Flores Carrete, quienes abren carpetas a personas inocentes o de grupos contrarios para los que trabajan, todo eso frente a la mandataria estatal.

Ambo han adquirido fama de corruptos y malos funcionarios que extorsionan a quienes aspiran su libertad, sean culpables o inocentes.

Los informes son que, hasta ahora, ha amenazado a más de 10 jueces y magistrados estatales y 2 magistrados federales que se sabe que han sido removidos de su cargo por actuar legalmente conforme a derecho.

Y todo esto porque ellos se dicen amigos de la gobernadora.

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