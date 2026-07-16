Alexa Penavega llega al suspenso para Lifetime

«Antes que tu padre nos encuentre”

La historia en la que una madre y su hija deberán huir cuando el hombre más peligroso de su pasado escapa de prisión decidido a encontrarlas.

LIFETIME presenta “ANTES QUE TU PADRE NOS ENCUENTRE” (Before Your Father Finds Us), una impactante película de suspenso protagonizada por Alexa PenaVega («Spy Kids») y Tahmoh Penikett («Battlestar Galactica»), que narra la desesperada lucha de una madre por mantener a salvo a su hija cuando su exmarido, y padre de su hija, logra recuperar su libertad escapando de prisión. La cinta, dirigida por Jason Bourque, mantiene la tensión de principio a fin a través de una historia de supervivencia y valentía.

Esta Lifetime Movie sigue a Sophia (Alexa PenaVega), quien junto a su pequeña hija Emily ingresan al programa de protección de testigos tras declarar contra su exesposo Mason (Tahmoh Penikett), un hombre violento y altamente peligroso. Después de construir una nueva vida bajo otra identidad, Sophia cree haber dejado atrás la pesadilla en la que se había convertido su vida.

Sin embargo, todo cambia cuando descubre que Mason ha escapado de una prisión de máxima seguridad. Consciente de que hará cualquier cosa para encontrarlas, Sophia se ve obligada a revelar a Emily la verdad sobre su pasado y emprender una nueva huida hacia una remota cabaña en el bosque, donde madre e hija deberán enfrentarse no solo a un enemigo decidido a encontrarlas, sino también a una carrera contrarreloj por sobrevivir.

En entrevista con la prensa latinoamericana la actriz Alexa PenaVega comentó que una de las cosas que le atrajo de su personaje fue la oportunidad de interpretar a una mujer fuerte y que además tras diez años haciendo comedias románticas («rom coms») junto a su esposo, deseaba hacer un papel más dramático, intenso y de acción, similar a los thrillers que hizo al principio de su carrera («Spy Kids», «The Tomorrow People»).

“Sophia es una madre muy fuerte. Tuvo que entrar en el programa de protección de testigos porque sabía que tenía que proteger a su hija y mantenerla a salvo, ya que estaba huyendo de su exmarido, un tipo peligroso. Sophia tuvo que hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija”, comentó la actriz.

“Preparar el rol de Sofía no se me hizo difícil porque yo también soy mamá. Tengo tres hijos, dos niños y una niña, y para mí, si algo les pasa, haré lo que sea necesario para protegerlos. Así que esa parte no fue difícil. Sin embargo, no sabía nada sobre el programa de protección de testigos, aprendí mucho sobre eso preparándome para el papel. Esto sí me rompió el corazón porque no pensamos en la vida que estas personas tenían antes de entrar al programa de protección de testigos. En realidad, ellos pierden toda su identidad, sus amigos y sus familias para empezar una vida completamente nueva. Fue muy triste”.

Con una trama cargada de tensión psicológica, persecuciones y giros inesperados, «ANTES QUE TU PADRE NOS ENCUENTRE» (Before Your Father Finds Us) se incorpora al catálogo de Lifetime Movies con una historia que aborda las secuelas de la violencia doméstica, la fortaleza emocional y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hija. A través de este intenso thriller, Lifetime continúa presentando relatos protagonizados por mujeres que enfrentan situaciones extremas con valentía y determinación, reafirmando su compromiso de llevar a la pantalla historias inspiradas en la resiliencia, la superación y el poder femenino.