Partido blanquiazul retendrá Huixquilucan y Atizapán de Zaragoza, confían liderazgos

Aprobación de sus gestiones

Por Arturo Baena

Valle de México.- Ante los procesos electorales, que de manera oficial inician en el mes de septiembre, el Partido Acción Nacional (PAN) proyecta retener con firmeza sus bastiones del “corredor azul”, específicamente Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan.

Así lo confirmaron liderazgos del partido que argumentan que la ventaja estructural, la aprobación de sus gobiernos locales y las mediciones internas los colocan muy por encima de Morena en estas demarcaciones del Estado de México.

Destacaron que, por ejemplo, el municipio de Huixquilucan se mantiene como el bastión panista más consolidado del país. De acuerdo con firmas encuestadoras como Rubrum y Massive Caller, el PAN duplica la intención de voto frente a Morena.

El actual senador Enrique Vargas del Villar encabeza las preferencias internas para buscar nuevamente la alcaldía en 2027, respaldado por el buen gobierno de la actual presidenta municipal, Romina Contreras.

Mientras tanto, en Atizapán de Zaragoza, los liderazgos locales apuntan a dar continuidad al proyecto que actualmente encabeza Pedro Rodríguez Villegas. El dirigente estatal del PAN en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar, se perfila sólidamente en las encuestas internas con más del 52% de simpatía para abanderar la candidatura y asegurar la permanencia del partido.