Avanza la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio

Rescate de vialidades en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El gobierno de esta localidad, en coordinación con la Junta de Caminos, continúa impulsando el rescate de vialidades estratégicas del municipio, como la rehabilitación integral del Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde se iniciaron los trabajos en uno de los dos tramos de Naucalpan-Toluca que se intervendrán, sumando casi 9 kilómetros en ambos sentidos, en beneficio de más de un millón de personas.

La obra contempla una nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de infraestructura urbana, alumbrado público y señalamiento horizontal; se impulsó con el propósito de ofrecer traslados más seguros, ágiles y eficientes para miles de automovilistas y usuarios del transporte público que diariamente circulan por esta importante vialidad. Los trabajos se realizan en un horario de 8 a 6 de la tarde.

Asimismo, el gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, implementó un operativo de movilidad fijo para agilizar el tránsito en la zona y auxiliar a los miles de automovilistas que circulan por una de las principales arterias de comunicación del municipio que conecta con importantes zonas habitacionales, comerciales e industriales.

La intervención comprende cerca de 9 kilómetros en el cuerpo norte de la vialidad: un primer tramo de 4 kilómetros y un segundo de 4.781 kilómetros, beneficiando de manera directa e indirecta a una población estimada de un millón de habitantes.

Las obras son ejecutadas por la empresa Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V., con un periodo de ejecución de 120 días naturales, del 1 de julio al 28 de octubre del presente año.

En el Tramo 1 se llevan a cabo trabajos de reparación de registros, rehabilitación de guarniciones y banquetas, recorte de la superficie de rodamiento, tendido de nueva carpeta asfáltica y colocación de señalamiento horizontal.