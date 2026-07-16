Fortalece el gobierno de Huixquilucan la educación

Huixquilucan, Méx.- En el marco de la clausura del ciclo escolar 2025-2026, la presidenta municipal Romina Contreras reconoció el esfuerzo de miles de estudiantes del municipio y refrendó su apoyo permanente a la educación. El gobierno de esta localidad fortalece la educación con la entrega de apoyos económicos de los programas “Becas Municipales” y “Monedero Electrónico 2026”, y la rehabilitación de escuelas con “Acción por la Educación”, entre otros, dijo.