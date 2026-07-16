Donan predios para dos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza

Aprobación del Cabildo de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad la desafectación, desincorporación y donación de dos predios de propiedad municipal en favor del gobierno federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, para la construcción de dos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Esta acción coordinada busca garantizar espacios educativos dignos y ampliar la cobertura de educación media superior tanto en el oriente como en el poniente del municipio.

El primer predio formalizado corresponde a una fracción de terreno en la unidad habitacional El Tenayo, en el poniente, con una superficie de 2,524.99 metros cuadrados. El segundo inmueble se ubica en la avenida San José, en el sector de San Juan Ixhuatepec, para atender la demanda del oriente, abarca una extensión de 1,267.69 metros cuadrados, quedando ambas autorizaciones condicionadas a que se mantenga estrictamente el uso y destino escolar proyectado.

Durante la misma Sesión, el Cuerpo Edilicio avaló diversas modificaciones a las reglas de operación del programa Transformando Tlalnepantla, con el propósito de optimizar los mecanismos de entrega de los apoyos.

Con estas adecuaciones normativas, la administración municipal fortalece la transparencia y la cobertura de sus políticas públicas en favor del desarrollo social y comunitario de la demarcación.