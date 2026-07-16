Corrupción le cuesta a México cerca de 17 mil mdp al añoSeguridad jueves 16, Jul 2026
- Más de 9.4 millones de mexicanos, víctimas en 2025
- Coparmex advierte que las prácticas irregulares elevan los costos de operación, frenan la inversión y restan competitividad a la economía
Al menos, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades durante el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
El costo económico de estas prácticas alcanzó casi 17 mil millones de pesos, mientras que el gasto promedio por persona afectada fue de 3 mil 865 pesos, la cifra más alta registrada en la última década.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el problema trasciende los pagos indebidos o los sobornos. La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, genera incertidumbre jurídica, desalienta nuevas inversiones y limita la generación de empleos formales.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 16% de las personas que realizaron algún trámite o solicitaron un servicio público durante 2025 experimentó algún acto de corrupción. Además, la tasa de incidencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 24%, respecto a 2015.
Empresas bajo presión
De acuerdo con resultados de Data Coparmex 2025, 40.2% de las empresas afiliadas al organismo enfrentaron al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque la proporción disminuyó respecto a la medición previa, cuatro de cada diez compañías siguen reportando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.
La mayor incidencia se registra en los gobiernos municipales, donde 62.2% de las empresas afectadas reportó actos de corrupción. En el ámbito estatal la proporción fue de 57.8% y en el federal de 42.8%.
Se suma la extorsión
A ello se suma la extorsión. Entre las empresas que fueron víctimas de algún delito, 17.3% sufrió cobro de piso o extorsión, y en 37% de los casos los responsables fueron autoridades o personas que se hicieron pasar por ellas.
La situación resulta especialmente delicada para las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos capacidad financiera para absorber costos adicionales derivados de pagos indebidos, retrasos administrativos o trámites excesivos.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE)2024 señala que 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas no se denuncian o no son investigados.
Para Coparmex, combatir la corrupción requiere fortalecer los mecanismos de control y supervisión, simplificar y digitalizar trámites, garantizar canales seguros de denuncia y aplicar sanciones efectivas contra servidores públicos involucrados en prácticas irregulares.
Mientras eso no ocurra, advierte el organismo, la corrupción seguirá representando un impuesto invisible que pagan ciudadanos y empresas, reduciendo la capacidad de México para atraer inversión, generar empleo y elevar su competitividad frente a otras economías.
Gobierno impulsa campaña “Tu Denuncia Transforma”
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó este l la campaña “Tu Denuncia Transforma” para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción y promover la denuncia, incluso anónima, de irregularidades en trámites, servicios y uso de recursos públicos.
Mediante un comunicado, la dependencia justificó que la estrategia busca “fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana frente a las faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas federales, así como por proveedores y contratistas del Gobierno Federal, y posicionar el acto de denunciar como una responsabilidad cívica accesible y con consecuencias reales para quien comete la falta”.
Por ello, la campaña convoca a todo ciudadano a denunciar presuntas acciones irregulares de personas servidoras públicas federales, así como las faltas graves de particulares vinculados con la Administración Pública Federal(APF), a través del sitio denuncias.gob.mx.
La dependencia a cargo de la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez destacó que la denuncia “es la principal herramienta para combatir la corrupción, debido a que promueve el derecho de acceso a la justicia, previene daños al erario público, combate la impunidad para que las personas responsables sean sancionadas y evita que vuelvan a ocurrir estas conductas”.