Corrupción le cuesta a México cerca de 17 mil mdp al año

Más de 9.4 millones de mexicanos, víctimas en 2025

Coparmex advierte que las prácticas irregulares elevan los costos de operación, frenan la inversión y restan competitividad a la economía

Al menos, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades durante el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

El costo económico de estas prácticas alcanzó casi 17 mil millones de pesos, mientras que el gasto promedio por persona afectada fue de 3 mil 865 pesos, la cifra más alta registrada en la última década.

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el problema trasciende los pagos indebidos o los sobornos. La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, genera incertidumbre jurídica, desalienta nuevas inversiones y limita la generación de empleos formales.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 16% de las personas que realizaron algún trámite o solicitaron un servicio público durante 2025 experimentó algún acto de corrupción. Además, la tasa de incidencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 24%, respecto a 2015.

Empresas bajo presión

De acuerdo con resultados de Data Coparmex 2025, 40.2% de las empresas afiliadas al organismo enfrentaron al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque la proporción disminuyó respecto a la medición previa, cuatro de cada diez compañías siguen reportando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.

La mayor incidencia se registra en los gobiernos municipales, donde 62.2% de las empresas afectadas reportó actos de corrupción. En el ámbito estatal la proporción fue de 57.8% y en el federal de 42.8%.

Se suma la extorsión

A ello se suma la extorsión. Entre las empresas que fueron víctimas de algún delito, 17.3% sufrió cobro de piso o extorsión, y en 37% de los casos los responsables fueron autoridades o personas que se hicieron pasar por ellas.

La situación resulta especialmente delicada para las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos capacidad financiera para absorber costos adicionales derivados de pagos indebidos, retrasos administrativos o trámites excesivos.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE)2024 señala que 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas no se denuncian o no son investigados.

Para Coparmex, combatir la corrupción requiere fortalecer los mecanismos de control y supervisión, simplificar y digitalizar trámites, garantizar canales seguros de denuncia y aplicar sanciones efectivas contra servidores públicos involucrados en prácticas irregulares.

Mientras eso no ocurra, advierte el organismo, la corrupción seguirá representando un impuesto invisible que pagan ciudadanos y empresas, reduciendo la capacidad de México para atraer inversión, generar empleo y elevar su competitividad frente a otras economías.

Gobierno impulsa campaña “Tu Denuncia Transforma”

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó este l la campaña “Tu Denuncia Transforma” para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción y promover la denuncia, incluso anónima, de irregularidades en trámites, servicios y uso de recursos públicos.

Mediante un comunicado, la dependencia justificó que la estrategia busca “fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana frente a las faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas federales, así como por proveedores y contratistas del Gobierno Federal, y posicionar el acto de denunciar como una responsabilidad cívica accesible y con consecuencias reales para quien comete la falta”.

Por ello, la campaña convoca a todo ciudadano a denunciar presuntas acciones irregulares de personas servidoras públicas federales, así como las faltas graves de particulares vinculados con la Administración Pública Federal(APF), a través del sitio denuncias.gob.mx.

La dependencia a cargo de la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez destacó que la denuncia “es la principal herramienta para combatir la corrupción, debido a que promueve el derecho de acceso a la justicia, previene daños al erario público, combate la impunidad para que las personas responsables sean sancionadas y evita que vuelvan a ocurrir estas conductas”.