Derrama económica por Mundial en México, lejos de las expectativas

No se llegó a los 65 mil mdp

Aunque impulsó el turismo y el consumo en ciudades sede, el impacto económico real fue temporal y menor a las proyecciones estimadas

El Mundial de Futbol 2026 en México dejó una derrama económica de entre 45 y 50 mil millones de pesos, cifra muy por debajo de la meta proyectada de 65 mil millones de pesos, informó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Los ingresos estimados hasta el cierre de la Copa Mundial 2026, que termina este domingo 19, podría alcanzar 60 mil millones de pesos, pero esta cantidad aún se mantiene lejana de la proyección ideal prevista por el gobierno federal.

“Aunque los partidos en México ya se disputaron, todavía siguen operando los Fan Fests y persisten dinámicas de consumo relacionadas con el campeonato, por lo que los efectos económicos podrían extenderse durante al menos un par de semanas más”, asegura Manuel Valencia, profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

¿Cómo evaluar el impacto real de la derrama?

Existen diversos indicadores que permiten evaluar el impacto económico de este evento deportivo tanto en las ciudades sede -Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México- como en otros destinos turísticos del país.

Manuel Valencia explica que uno de los principales es el incremento en las frecuencias aéreas, ya que las aerolíneas habilitaron más vuelos para atender la mayor demanda de visitantes. Otro indicador relevante es la ocupación hotelera, pues refleja el aumento en la llegada de turistas durante el torneo, según el profesor de Economía.

“Muchos visitantes no viajaron únicamente para asistir a un partido. En numerosos casos, el Mundial 2026 formó parte de un itinerario más amplio de vacaciones, por lo que los turistas aprovecharon para recorrer otros destinos del país antes o después de los encuentros. Esto significa que la derrama económica no se concentra únicamente en las ciudades sede, sino que también alcanza lugares turísticos”, asegura Manuel Valencia.

En el caso de la Ciudad de México, la Canaco estima que ser anfitriona de esta Copa Mundial deja una derrama económica superior a los 22 mil 678 millones de pesos que favoreció a sectores como el turismo, el hospedaje, el comercio y la venta de artesanías, informó Nmás. Además de la creación de alrededor de 80 mil empleos ligados a la atención al cliente, logística y transporte.

Respecto al turismo y la hotelería en la capital mexicana, el organismo proyectó la llegada de más de 1.1 millones de turistas a la capital mexicana, cada uno con un gasto promedio de hasta 22 mil 5000 pesos.

No obstante, estos beneficios son temporales y difícilmente se prolongan más allá de unas cuantas semanas. “Si bien representan un impulso positivo para la economía local también coinciden con el inicio del periodo vacacional, una temporada que tradicionalmente incrementa la actividad turística y comercial”, agrega.

Por su parte, Gerardo Minto, investigador y doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que el impacto económico del Mundial 2026 en México será positivo, pero limitado, ya que representaría alrededor del 0.1% de la economía nacional y sus beneficios se concentran principalmente en las ciudades sede y durante el periodo del torneo.

En ese sentido, ambos especialistas alertan sobre el riesgo de sobreestimar el impacto económico del Mundial de Futbol 2026, pues no todo el crecimiento observado puede atribuirse al torneo, ya que México también recibe turistas por otros motivos, además de que las ciudades mantienen su actividad habitual con congresos, exposiciones, viajes de negocios y otras actividades económicas.

Gerardo Minto también expone que, si bien hubo un incremento en la llegada de turistas y la creación de empleos temporales, la derrama económica no se distribuyó de manera uniforme: “Mientras las grandes cadenas hoteleras, restaurantes, empresas patrocinadoras y marcas internacionales obtuvieron mayores beneficios, algunos pequeños comerciantes y vendedores informales reportaron pérdidas debido a los cierres viales, las restricciones de movilidad y la menor afluencia de clientes en ciertas zonas”, visibiliza.

Tienditas ganan con el Mundial 2026

Contrario a lo que sucedió en otros comercios, las tienditas lograron reactivar sus ventas por el Mundial FIFA 2026, al incrementarse éstas entre 10% y 15%, de acuerdo con las estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

La mayor parte de las ventas de los negocios en pequeño se centraron en bebidas como cerveza, refrescos, agua embotellada, botanas, embutidos, pan, hielo, carbón, cigarros y abarrotes en general.

Explicó que las mayores ventas se registraron durante los partidos de la Selección Mexicana.

Para la Anpec “el mayor legado del Mundial fue el ánimo y la unidad nacional: la histórica actuación del Tri devolvió a los mexicanos la ilusión de que juntos podemos llegar más lejos”.

Afirmó que el país fue hospitalario durante el evento deportivo, “pero hubo prietitos en el arroz, las alertas de seguridad lanzadas por Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos que decidieran venir a México al Mundial…”.

Además de que hubo un “ramillete de manifestaciones que arreciaron a un mes de la inauguración, amagando con colapsar el arranque del torneo, la innecesaria por fallida “ Ley Seca” y el pésimo operativo de seguridad en el Ángel que provocó la lamentable perdida humana de 5 vidas y cientos de lesionados, saldo rojo de la celebración.

La Anpec dijo que el pequeño comercio “rompió el marasmo de consumo que veníamos arrastrando y esto se sintió mas cuando jugó la selección”.

Cabe mencionar que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que en las primeras semanas del Mundial los niveles de ventas del sector no tuvieron un repunte como se esperaba, a pesar de ello estimaron que para las primeras cuatro semanas del evento se generó una derrama económica de 50 mil millones de pesos.