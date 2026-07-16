¡Un show solo para fans!

Inspector regresa a la CDMX; 12 de septiembre en el Pepsi Center

Los asistentes podrán participar en la elección del setlist, ganar experiencias exclusivas como backstage, soundcheck, Meet & Greet…

Hay conciertos para todos y hay noches reservadas para quienes han acompañado a una banda durante toda su historia. Bajo esa premisa, Inspector regresa a la Ciudad de México para ofrecer un espectáculo pensado especialmente para sus seguidores más fieles.

Con 30 años de trayectoria y consolidada como una de las agrupaciones más importantes del ska mexicano, la banda originaria de Monterrey volverá al Pepsi Center el próximo 12 de septiembre con un concierto que promete ir más allá de un show tradicional: será una experiencia diseñada para celebrar el vínculo entre Inspector y su público.

Los asistentes podrán participar en dinámicas especiales para ayudar a la banda a elegir el setlist de la noche. Además, tendrán la oportunidad de ganar experiencias exclusivas como acceso al backstage, presenciar el soundcheck, ingresar a zonas VIP, participar en un Meet & Greet y disfrutar de espacios para fotografías con la agrupación. El objetivo es que los fans vivan de cerca todo lo que ocurre detrás de un concierto y formen parte de una noche verdaderamente inolvidable.

Además de interpretar clásicos como Amargo Adiós, Amnesia, Y Qué, Es por Ti y Como un Sol, Inspector prepara versiones especiales de algunos de sus temas más emblemáticos, así como varias sorpresas que harán de esta presentación una experiencia única.

Como parte de esta celebración, la noche comenzará con las propuestas alternas de tres de los integrantes y fundadores de la banda: Homero y su Cumbia Fuego, encabezado por Homero Ontiveros; El Sindicato de Corazones Rotos, proyecto de Big Javy; y Skapital Sound, liderado por Chuy «El Padrino». Una oportunidad para descubrir otras facetas musicales de quienes han dado identidad al sonido de Inspector durante tres décadas.

Será una noche cargada de música, baile, energía y emoción. A lo largo de tres décadas, Inspector se ha consolidado como una de las bandas más queridas y respetadas del país, conquistando a distintas generaciones y sumando nuevos seguidores gracias a un repertorio que ya forma parte de la historia del ska en México y Latinoamérica.

Con tres décadas de trayectoria, Inspector se mantiene como uno de los máximos referentes del ska mexicano. Desde su formación en Monterrey en 1995, la agrupación ha construido un legado que trasciende generaciones gracias a un sonido que combina ska, rock, reggae y letras que conectan con el amor, el desamor y la vida cotidiana. Su permanencia en los escenarios y la constante renovación de su público confirman el lugar que ocupa dentro de la historia de la música mexicana.

No te pierdas este show solo para fans, el próximo 12 de septiembre en el Pepsi Center. Inspector no solo ofrecerá un concierto: abrirá las puertas de una experiencia creada para quienes han hecho de sus canciones parte de su vida.

Los boletos para este show se encuentran a la venta en las taquillas del recinto, así como a través del Sistema Ticketmaster.