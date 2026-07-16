Concluye ciclo escolar para más de 2.8 millones de estudiantes de nivel básico

Ceremonias de fin de cursos

Reconocen el esfuerzo de normalistas que concluyen su formación profesional y de quienes obtuvieron los mejores promedios

San Felipe del Progreso, Estado de México. – El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, concluyó el ciclo escolar 2025-2026 para más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica, con ceremonias de clausura que reconocieron el esfuerzo de las y los alumnos, el compromiso de más de 140 mil docentes y el acompañamiento de las familias en la formación de las nuevas generaciones.

Como parte de estas actividades, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezó las ceremonias de fin de cursos en la Primaria «Fray Pedro de Gante», el Jardín de Niños «José María Morelos y Pavón» y la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, donde destacó que cada etapa educativa representa una oportunidad para descubrir talentos, fomentar valores y construir un proyecto de vida mediante el aprendizaje.

En la Escuela Primaria «Fray Pedro de Gante», donde concluyeron sus estudios 137 alumnas y alumnos, el Secretario reconoció el esfuerzo de una comunidad escolar que brinda educación a niñas y niños del pueblo originario mazahua, preservando su identidad cultural mientras fortalece su formación académica.

Posteriormente, en el Jardín de Niños «José María Morelos y Pavón», donde 18 niñas y niños concluyeron su educación preescolar, Hernández Espejel celebró el trabajo de esta escuela multigrado que refleja los principios de la Nueva Escuela Mexicana al favorecer la colaboración, el aprendizaje compartido y una educación humanista con pertinencia cultural.

La gira concluyó en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, donde el titular de la SECTI dio por concluido el ciclo escolar para las Escuelas Normales de la entidad. Ahí reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes que concluyen su formación profesional y de quienes obtuvieron los mejores promedios del ciclo escolar.

Hernández Espejel destacó que actualmente 12 mil 488 estudiantes se forman en las Escuelas Normales del Estado de México, atendidos por mil 892 docentes, quienes contribuyen a preparar a las futuras generaciones de maestras y maestros con vocación, compromiso social y profundo sentido humanista.

Finalmente, el titular de la SECTI afirmó que, al igual que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comparte el orgullo de ser maestro normalista y reiteró que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, preservar la riqueza cultural de los pueblos originarios y construir un Estado de México con mayores oportunidades para todas y todos.