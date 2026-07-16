Entrega GEM 33.7 mdp en apoyos al deporte mexiquense

Toluca, Estado de México. – Con el firme compromiso de reconocer el esfuerzo, la disciplina y el talento de la comunidad deportiva de la entidad, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y el Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), entregó apoyos, estímulos y becas a deportistas, entrenadores y asociaciones deportivas con una inversión de más de 33.7 millones de pesos, informó el Titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel.

Indicó que el objetivo central de esta acción, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, es premiar los logros alcanzados durante el año 2025 en competencias clave, así como asegurar el respaldo económico para las justas deportivas proyectadas para este 2026.

El Titular de la SECTI detalló que por medio del IDEMÉX, a cargo de Miguel Ángel Sánchez González, se entregaron estímulos mensuales a la excelencia deportiva a 524 deportistas y entrenadores del deporte convencional y adaptado por sus logros en el año 2025.

Entre los beneficiarios se encuentran 110 deportistas y 27 entrenadores ganadores de medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2025; 103 deportistas y 20 entrenadores en pruebas olímpicas y no olímpicas de Alto Rendimiento Internacional; 86 paradeportistas y 45 entrenadores ganadores de medallas de oro en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025; así como 88 paradeportistas y 45 entrenadores en pruebas paralímpicas y no paralímpicas de alto rendimiento internacional.

De forma adicional, se entregaron Estímulos Especiales de Alto Rendimiento a 64 atletas y entrenadores en deportes incluidos o no en el Ciclo Olímpico y Paralímpico. A través del programa de Fortalecimiento al Desarrollo e Instrucción Deportiva, también se entregaron: 40 estímulos a instructores de activación física y recreación; 61 a entrenadores de los Centros de Formación Deportiva; 83 a entrenadores de los Centros de Desarrollo de Alto Rendimiento, además de 60 estímulos al equipo multidisciplinario (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos y personal técnico).

El funcionario estatal mencionó que, con el fin de asegurar el desarrollo de eventos estatales y nacionales durante 2026, se autorizaron apoyos para 31 Organizaciones Deportivas (Asociaciones Civiles), divididas en 29 de deporte convencional y dos de deporte adaptado.