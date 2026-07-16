El destino interminable de Leo: La 7ª cita con la historia y el lazo invisible de un pueblo

Rumbo a la gloria eterna en el Mundial de la FIFA 2026

De la intermitencia heroica a la sinfonía táctica: Argentina se planta en la final del mundo

Por Arturo Arellano

Mirar a la Selección Argentina transitar este Mundial de la FIFA 2026 ha sido un ejercicio de resistencia emocional, un recordatorio ferviente de que el fútbol rioplatense se nutre tanto de la agonía como de la genialidad. La Albiceleste se ha plantado en su séptima final de una Copa del Mundo, un hito que sitúa su camiseta en el olimpo absoluto de las naciones, pero el viaje hasta aquí no fue un desfile plácido; fue una travesía espinosa, marcada por una intermitencia que tuvo en vilo a millones. Durante las primeras fases del torneo, el equipo ofreció una doble cara: un bloque que por momentos dejaba al descubierto severas grietas y huecos preocupantes en la última línea, pero que de inmediato compensaba esos sismos defensivos con un despliegue de garra descomunal, un orgullo indomable y una capacidad ofensiva arrebatadora del medio campo hacia adelante.

Ese desequilibrio inicial se transformaba en pura épica en los momentos de zozobra. Cuando las papas se quemaban y la zaga temblaba, emergía la jerarquía y el músculo de una medular implacable. La solvencia de Scaloni desde el banquillo supo reactivar los hilos dinámicos de hombres como Enzo Fernández, cuya claridad en la distribución fue el faro en los minutos más oscuros; la entrega de Giuliano Simeone, cuando se le exigió en el campo; la frescura incansable y desmarcante de Julián Álvarez; el olfato de Lautaro Martínez, siempre dispuesto a batirse en duelo con los centrales rivales; y, por supuesto, la presencia omnipresente y providencial de Lionel Messi. Fue esa combinación de talento y coraje lo que sostuvo el barco cuando el agua amenazaba con entrar, transformando partidos que parecían laberintos tácticos en auténticas demostraciones de orgullo futbolero, ganando duelos a puro corazón.

Sin embargo, el fútbol concede una tregua a quienes no dejan de buscarla, y la redención futbolística, la consolidación definitiva del estilo argentino, llegó en el escenario más dulce y ante el rival de los mil recuerdos: Inglaterra. Frente al conjunto de los Tres Leones, la Albiceleste abandonó la irregularidad y cuajó un partido memorable. Tras haber sufrido en demasía en las instancias previas —clasificando con el alma en un puño y apelando a la mística del potrero—, el combinado argentino por fin desplegó un fútbol excelso, equilibrado y milimétricamente organizado.

Messi y sus récords

En el epicentro de esta gesta se erige un hombre que desafía las leyes del tiempo y la lógica deportiva. Lionel Messi se mantiene incontestablemente en la cima como el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. A sus 39 años, este torneo ha sido el lienzo donde ha plasmado sus registros más definitivos, triturando récords históricos que parecían inalcanzables. Con su última anotación, Messi se ha convertido en el Máximo Goleador Histórico de las Copas del Mundo con 18 goles, dejando atrás marcas de leyendas de épocas doradas. No solo eso: ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia del certamen (30 encuentros) y ostenta el récord absoluto de más victorias conseguidas (21 triunfos). Para redondear una obra que roza la perfección, el astro rosarino ha alcanzado las 12 asistencias en la historia del torneo, superando la legendaria marca que poseía el mismísimo Pelé. Messi no solo compite contra el presente; cabalga con paso firme sobre las páginas doradas del pasado.

De la Duda al Olimpo: La Campaña Albiceleste

Al superar la primera fase, las instancias de eliminación directa en el nuevo formato del torneo elevaron el drama a niveles mayúsculos:

Dieciseisavos de Final: El 3 de julio, Argentina se midió ante la combativa selección de Cabo Verde en el Estadio de Miami. Fue un choque volcánico y agónico que se extendió hasta la prórroga, donde la Albiceleste logró imponerse por 3-2 en los tiempos extra tras un desgaste físico absoluto.

El 3 de julio, Argentina se midió ante la combativa selección de en el Estadio de Miami. Fue un choque volcánico y agónico que se extendió hasta la prórroga, donde la Albiceleste logró imponerse por en los tiempos extra tras un desgaste físico absoluto. Octavos de Final: El 7 de julio, el equipo se plantó en el Estadio de Atlanta para chocar contra Egipto . La escuadra africana vendió cara la derrota, pero los hilos dinámicos de la medular y la pegada del frente de ataque permitieron a Argentina sellar un dramático triunfo por 3-2 en los 90 minutos reglamentarios.

El 7 de julio, el equipo se plantó en el Estadio de Atlanta para chocar contra . La escuadra africana vendió cara la derrota, pero los hilos dinámicos de la medular y la pegada del frente de ataque permitieron a Argentina sellar un dramático triunfo por en los 90 minutos reglamentarios. Cuartos de Final: El 11 de julio, la Albiceleste volvió a Kansas City para librar una batalla táctica de altísimo voltaje frente a Suiza . En otra exhibición de puro coraje que demandó ir al alargue, Argentina rompió el cerrojo helvético y conquistó la victoria por 3-1 en la prórroga.

El 11 de julio, la Albiceleste volvió a Kansas City para librar una batalla táctica de altísimo voltaje frente a . En otra exhibición de puro coraje que demandó ir al alargue, Argentina rompió el cerrojo helvético y conquistó la victoria por en la prórroga. Semifinal: El 15 de julio, el Estadio de Atlanta albergó el clásico mundialista ante Inglaterra. El conjunto británico golpeó primero con gol de Anthony Gordon al 55′, pero el fútbol y la garra de Argentina aparecieron en el momento cumbre: Enzo Fernández empató el encuentro de forma soberbia al minuto 85′ y Lautaro Martínez, con un rugido eterno en el tiempo de descuento (90+2′), firmó la remontada definitiva para el 2-1 final.

Con este recorrido inmaculado de puro fuego y fútbol, la Selección Argentina se ha plantado en la gran final del domingo 19 de julio de 2026, donde se verá las caras ante España.

La gran final: Argentina vs. España

El destino tiene caminos caprichosos, pero el fútbol suele poseer una justicia poética ineludible. La gran final de la Copa del Mundo 2026 nos regalará el enfrentamiento que el calendario y diversas circunstancias logísticas dejaron pendiente: el duelo de la Finalísima entre el Campeón de América y el Campeón de Europa. Este cruce no es solo un partido de fútbol de la más alta alcurnia; es el choque que otorga coherencia absoluta a los resultados de los campeonatos continentales previos. España, tras conquistar Europa con una propuesta de fútbol asociativo de alta intensidad, y Argentina, tras revalidar su hegemonía en el continente americano a base de carácter y pegada, se citan en la arena máxima para dirimir cuál es la potencia dominante del planeta.

Las casas de apuestas y los analistas internacionales muestran una paridad casi absoluta en los pronósticos, colocando a España con una ligerísima ventaja en el control de las probabilidades debido a la juventud y la frescura de su plantel, pero las cuotas se nivelan de inmediato al introducir el «factor Messi» y la experiencia en finales del bloque argentino. Se espera que España intente adueñarse de la posesión del balón, tejiendo combinaciones rápidas en el centro del campo con figuras de la talla de Rodrigo Hernández «Rodri» y la verticalidad desquiciante de sus jóvenes extremos. Por el lado argentino, la clave radicará en la presión tras pérdida y en la capacidad de cortar los circuitos españoles para lanzar contragolpes letales. Figuras como Lamine Yamal y Pedri por España chocarán directamente contra la muralla que compone el «Cuti» Romero y la marca escalonada de Enzo Fernández, prometiendo un ajedrez táctico de una intensidad memorable.

El retorno al barrio y las gracias eternas a Leo

De las más de 40 selecciones que iniciaron esta andadura mundialista en el formato expandido del 2026, solo dos quedan en pie: las dos mejores expresiones futbolísticas de nuestra era. La expectativa no es solo deportiva; es un acontecimiento cultural planetario. Y en medio de ese clamor, resulta imposible no detenerse a contemplar la figura monumental de Lionel Messi.

Celebrar sus éxitos deportivos es hacer inventario de la gloria misma, pero lo verdaderamente trascendental radica en su valor como ejemplo viviente de disciplina, de temple inquebrantable ante la adversidad y de una rotunda negativa a rendirse jamás. A lo largo de su carrera, Leo ha tenido que vencer no solo a legiones de haters y críticos despiadados, sino a sus propios demonios internos, a las dudas que siembran las derrotas dolorosas y a la inmensa presión de cargar sobre sus hombros las ilusiones de un país entero. No obstante, nos ha brindado una lección magistral de resiliencia, de paciencia y de trabajo silencioso y constante que hoy, a sus 39 años de edad, le siguen otorgando dividendos dorados en la élite absoluta. La magia está plenamente vigente, sus piernas aún responden con la complicidad de los elegidos, pero, por sobre todas las cosas, su corazón sigue latente con la misma pasión del primer día.

En este punto, como cronista que ha gastado tinta y noches siguiendo su estela, me resulta imperativo despojarme por un instante de la rigurosidad del palco de prensa y hablar desde la fibra más íntima de mi experiencia personal, que es también la de millones alrededor del globo.

El fútbol alegre, atrevido y esa hambre insaciable de ir siempre hacia adelante que caracteriza a Leo me marcaron profundamente desde la preadolescencia, cuando estudiaba en CCH Vallejo de la UNAM. En aquellos años difíciles de mi juventud, cuando resentí ausencias familiares profundas y caminaba en una soledad que pesaba; cuando debí asumir la responsabilidad de apoyar a mis padres en el cuidado de mi hermana menor ante las feroces carencias económicas que obligaban a todos a salir de casa de sol a sol para conseguir el pan de cada día; cuando la realidad se tornaba gris y densa, mi única ventana a la alegría se abría al jugar futbol con mis amigos en la escuela, y después al encender el televisor y mirar juntos a Messi con el Barcelona. Esos momentos eran un refugio sagrado contra la intemperie del mundo.

En aquellos días en que mi padre hacía sacrificios enormes y ahorraba cada centavo durante meses para comprarme una camiseta “trucha” con el 10 en la espalda, y mi madre pasaba horas vendiendo dulces en un humilde puestito callejero para asegurar que yo pudiera continuar mis estudios, ahí también estaba la figura de Leo. Me identificaba con él en esa hambre silenciosa de ser mejor, de superarse todos los días, no por vanidad, sino para ayudar a los tuyos a salir adelante.

Sin saberlo, Leo y yo nos acompañamos a la distancia. Cuando toda la opinión pública lo crucificaba sin piedad por no ganar títulos con la Selección mayor, sufrí cada caída a su lado, masticando la misma frustración; y cuando le tocó marchar entre lágrimas de Barcelona, lloré frente a la pantalla con el dolor de quien ve partir a un hermano.

Yo logré terminar mis estudios universitarios gracias al esfuerzo titánico de mis padres y jamás me rendí en el camino, exactamente igual que Leo. Por absurdo, infantil o romántico que pueda parecerle a los puristas de la lógica, siempre que el panorama se ponía cuesta arriba, pasaba por mi mente una frase que se convirtió en mi mantra de resistencia: «Si Leo sigue avanzando, yo también tengo que avanzar».

Hoy, ejerciendo esta bendita profesión de periodista, escribiendo sobre sus logros y relatando sus hazañas contemporáneas en este Mundial 2026, sonrío frente al teclado y disfruto cada una de sus jugadas con una felicidad genuina, porque sé que dentro de mí sigue habitando ese preadolescente “ceceachero” que se agarró con uñas y dientes del fútbol para mantenerse cuerdo, para encontrar motivos de festejo y sonrisas en medio de las tormentas cotidianas. Esas alegrías son, y deberían seguir siendo siempre, gratuitas, porque el fútbol pertenece verdaderamente a la gente, es del pueblo, nos pertenece a todos los que alguna vez pateamos un balón remendado en una calle de tierra.

Gracias, Leo, por el acompañamiento desconocido. Quizás jamás alcances a dimensionar la magnitud de lo que representas para tantas vidas anónimas en el planeta, y está bien que así sea, porque esa misma ignorancia bendita te ha mantenido con los pies firmes sobre la tierra; permitiendo que, siendo el monarca absoluto del mundo, jamás te hayas marchado a las nubes.

No queremos que te vayas nunca de las canchas, pero hoy más que nunca te has ganado el derecho a decidir. Incluso antes de la gloria de Qatar, merecías retirarte con la paz del deber cumplido. Hoy, en la antesala de una final del mundo más, nadie puede pedirte nada más, ni reprocharte absolutamente nada. Gracias por los goles, por la emoción incontrolable, por el buen fútbol, por la genialidad sin límites; pero, fundamentalmente, gracias por el ejemplo de un hombre resiliente, entregado por entero a su familia, a su selección y al deporte más hermoso del mundo. GRACIAS LEO.