Nito Mestre estrena AlmaVoz – Un concierto sin red en México

En Central Granada

Presenta en Polanco un show acústico e íntimo de 100 minutos, sin pantallas ni efectos especiales

Por Arturo Arellano

En una era dominada por pantallas gigantes, efectos especiales y servidores de inteligencia artificial, Nito Mestre llega a la Ciudad de México para recordar que el corazón de un concierto sigue estando en la voz y en las canciones compartidas cara a cara. El próximo sábado 1 de agosto, a las 9:00 PM, el cofundador de Sui Generis estrenará en el foro cultural Central Granada 67, en Polanco, el espectáculo “AlmaVoz – Un concierto sin red”, un show acústico e íntimo que, según él mismo describe, será “un recorrido de mi carrera, festejando los 50 años de la despedida de Sui Generis, con varios de esos temas y algún tema nuevo, todo en una versión acústica y análoga”.

Mestre explica en entrevista que el concepto del recital es tan sencillo como radical en tiempos de hiperconexión: “Es sin pantallas, donde la concentración está en la música y en las historias que cuento con respecto tanto a los temas como a mi vida: qué ha pasado en los momentos de Sui Generis, post Sui Generis y en la etapa solista”. Para el artista, esta primera cita en Central Granada 67 funciona casi como una presentación de identidad ante el público mexicano: “Se ha dado esta oportunidad de hacerlo el primero de agosto, mostrando como si abrieras un diario o una cédula de identidad y dijeras: ‘A ver, ¿cómo es Nito Mestre?’. Bueno, te muestro: mucho de Sui Generis, muchos clásicos, porque sé que hay gente que quiere escuchar los clásicos; algunos temas de mi etapa personal después de Sui Generis, algo de Los Desconocidos de Siempre, algo de los discos solistas y alguna cosita más nueva”.

Un repertorio vivo, sin guion rígido

Aunque habrá una estructura general, Nito aclara que no concibe el concierto como un guion cerrado, sino como un diálogo que se ajusta en tiempo real al público. “Yo no tengo un guion rígido; no me gusta usar un guion práctico. Con el tiempo aprendí que cuando vas a hacer un show, vas con un plan de juego, como en el mundial, y de repente te encontrás con un público que está expectante de otra manera, entonces tenés que cambiar el plan de juego, los jugadores de lugar, que serían las canciones”, cuenta.

Ese “plan de juego” se sostiene en las historias que él quiere compartir y en cómo se sienta esa noche sobre el escenario: “Tengo un plan armado sobre ciertas historias que quiero contar, pero me van surgiendo a la cabeza a medida que canto. Ese plan puede alterarse rápidamente, incluso dentro del show. A veces se me ocurre hacer tal otro tema y ni siquiera estaba en la lista original”.

La selección de canciones nuevas o poco conocidas también responde a un criterio artístico muy personal: “Hay temas que quiero mostrar porque me gustan y otros que me colocan la voz en ciertos lugares. Entonces los hago porque me da la impresión de que me ponen la voz de una manera en la que sé dónde estoy parado”, dice, y adelanta que habrá incluso medleys: “Son tres temas en uno, de distintas épocas, que la gente quizás no ha escuchado tanto. Son casi adivinanzas para el público”.

Invitados, climas y fiesta análoga

En escena lo acompañarán los músicos argentinos con los que viene tocando en Miami, Gardi y Marcelo Barsky, en guitarra y piano. “Como venimos tocando desde hace mucho, les mando una lista de temas y les digo: ‘Repasen todos, después vemos ese día qué hacemos’. También depende de cómo uno se levante. Yo desayuno, salgo a caminar para calentar la voz, ponerme en funcionamiento, y ahí pienso: ‘Hoy me gustaría hacer tal tema, me gustaría agregar tal sorpresa’”, describe el cantautor sobre su ritual previo al show.

También habrá invitados especiales que le darán distintos matices a la noche. “Va a haber sorpresas. Nuestra amiga Iris Bringas va a venir a cantar con su pareja. Le dije: ‘Aprendete dos o tres temas, así elegimos’, porque si te invitan a cantar un solo tema en un show de más de 20 canciones, te aburrís esperando. También va a venir otro músico que toca con Rayli allá, que se llama Luis Mota, que vive hace tiempo en México. Me encanta porque él va a tocar guitarra eléctrica en vez de acústica, entonces le va a dar distintos sonidos al show”, adelanta.

Para Mestre, más que un recital convencional, la noche será “como una fiesta”: “Muchas veces sucede, y espero que suceda acá, que el público se prenda a cantar conmigo, porque hay muchos temas muy coreables. Es como cuando vas a una fiesta, te tomás unos tragos y vas a escuchar historias con amigos y música. De esto se trata: un reencuentro con alguien que no nos vemos tan a menudo”. Ese reencuentro, además, tendrá un toque personal extra: será “primero de agosto, previo a mi cumple, porque el cumpleaños es el 3; espero que alguien se anime a llevar una torta chiquita”, comenta entre risas.

Un concierto sin pantallas: la invitación a estar presentes

Uno de los ejes más llamativos de “AlmaVoz – Un concierto sin red” es, precisamente, su apuesta por que el público viva la experiencia sin estar todo el tiempo detrás del celular. Nito recuerda su propia incomodidad frente a la “manía de los celulares” en otros shows: “He ido a ver conciertos, cuando empezó la manía de los celulares. Fui a ver a Crosby, Stills & Nash o a Peter Frampton; me ponía a filmar y de repente decía: ‘Me estoy perdiendo el show’. Después, cuando llegaba a casa, a los dos días, no veía el video en el celular. Es solamente un recordatorio”.

Por eso, en lugar de prohibiciones, propone un acuerdo mínimo de convivencia con la tecnología: “Lo que les sugiero es que se pongan de acuerdo en un tema o dos y filmen un poquito para acordarse, y después los demás, miren. Miren, escuchen, tengan a flor de piel qué está pasando y llévense esa emoción y esa sensación. Si se quieren acordar, filmen el afiche antes de entrar, filmen algo de ustedes, filmen un tema o un pedacito para pasárselo a sus amigos. Pero sin exagerar, porque si están todo el tiempo así, es raro”.

Redes sociales e inteligencia artificial: uso responsable

Lejos de una postura anti-tecnología, Mestre distingue entre el uso creativo y el uso irresponsable de las nuevas herramientas digitales. “No estoy en contra de las redes sociales bien utilizadas, ni nada por el estilo; me parecen perfectas. Si empiezan a ver mis redes sociales, Instagram, etcétera, van a ver que las uso”, aclara.

Sin embargo, advierte sobre los riesgos de tomar cualquier contenido digital como verdad absoluta. Relata el caso de un actor argentino “que le gusta engañar a las redes sociales, inventa fake news. Inventó que Charly García iba a hacer una biopic con él y su amigo Benjamín Amadeo haciendo de Nito Mestre. Yo cuando lo vi dije: ‘Pero si yo no di permiso para esto’, y empezó a circular. Lo tomaron varios periódicos como que iba a haber un documental”.

“El chiste era mostrar que los medios importantes levantan de Instagram información que a veces es falsa. Este pibe se encargaba de hacer fake news todo el tiempo, de engañar y ver cómo reaccionan, inventando cosas con inteligencia artificial. No estoy en contra de las redes sociales ni de la inteligencia artificial, pero bien usadas. Todo hay que corroborarlo”, subraya el músico, dejando en claro que su invitación es a un consumo crítico y responsable de la información digital.