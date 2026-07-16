El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpó en su crucero de instrucción número 46 “Pacífico Norte 2026”

Tripulación más fortalecida y entusiasta

El “Embajador y Caballero de los Mares” visitará 5 puertos en EU y Canadá

A casi 14 meses del accidente en Brooklyn, Nueva York, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc levó anclas, desplegó sus velas y zarpó con una tripulación más fortalecida y entusiasta desde su puerto base en Acapulco, Guerrero, en su crucero de instrucción número 46 “Pacífico Norte 2026”.

El velero cruzó la bahía de Santa Lucía rumbo a mar abierto para internarse en aguas del océano Pacífico, el más extenso del mundo. El también conocido como “Embajador y Caballero de los Mares” visitará cinco puertos en Estados Unidos y Canadá.

El itinerario contempla escalas en Honolulú, Hawái; Seward, Alaska; Victoria, Canadá, así como San Francisco y San Diego, California.

En la ceremonia de zarpe, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, afirmó que este año ha sido significativo para la Marina Armada de México a nivel global en la región de América del Norte.

“Nuestra nación ha tenido una notable actividad de coordinación, diálogo y unión de esfuerzos compartidos para atender diversos ámbitos, como el diplomático, el económico, el deportivo, el turístico y el de seguridad, entre muchos otros”.

El almirante secretario enfatizó que el velero es, por excelencia, un instrumento estratégico, no sólo para la institución, sino para todo el Estado mexicano.

Morales Ángeles dijo que, con el inicio del crucero 2026, se retoma la inigualable misión y oportunidad de representar dignamente a México.

Muestra de la evolución de las capacidades de la Armada de México

El almirante secretario afirmó que este crucero de instrucción es también una muestra de la evolución de las capacidades de la Armada de México.

“Pues gracias a una reingeniería en el Sistema Educativo Naval se han reestructurado los esquemas de trabajo que les permiten, ya como guardiamarinas de la Armada de México, aplicar cabalmente los conocimientos adquiridos en la Heroica Escuela Naval Militar, teniendo al océano como su más exigente sinodal”.

Por su parte, el capitán de navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, José Díaz Castillo, comandante del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, dio el parte de zarpe señalando:

“El día de hoy zarpan 45 mujeres y 99 hombres guardiamarinas, acompañados de la tripulación conformada por 29 mujeres y 108 hombres entre capitanes, oficiales, clases y marinería, con una dotación total de 281 marinos navales. Le reiteramos nuestro compromiso por cumplir esta misión con absoluta lealtad, disciplina y profesionalismo. Le aseguramos que el Buque Escuela Cuauhtémoc continuará siendo una plataforma de excelencia para la formación de oficiales navales y un digno representante de México ante la comunidad internacional”.

El capitán Díaz Castillo dijo que este día se levan las anclas del buque insignia de la Armada de México, con la convicción de que cada singladura consolidará el carácter de los guardiamarinas.

“Y que cada milla recorrida honrará el prestigio del Embajador y Caballero de los Mares; que los vientos sean favorables, que el mar nos permita cumplir con la misión y que el pabellón continúe ondeando con orgullo en todos los horizontes que nos aguardan, por la exaltación del espíritu marinero”.

Por su parte, la guardiamarina Yamileth León Herrera, a nombre de sus compañeros de generación de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM), reconoció que no es igual leer cómo se lleva a cabo alguna actividad a bordo que llevarla realmente a cabo.

“Aprender cómo se hace, aprender en qué lugar está cada cosa y poder desarrollar junto con eso también habilidades que se nos tratan de inculcar desde que ingresamos a la escuela”.

De los 92 días programados, aproximadamente 69 transcurrirán en navegación y 23 en puertos, dando un total del 75 por ciento del viaje en altamar, mientras que el tiempo restante será destinado a escalas logísticas, actividades diplomáticas, intercambios culturales y visitas profesionales.

Los guardiamarinas llevarán a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y participarán en maniobras de velas, navegación, guardias, control de averías, mantenimiento del buque y ejercicios de organización naval.

Los guardiamarinas también cambiarán su ritmo de vida, ya que a bordo del bajel pondrán a prueba su resistencia física, capacidad de liderazgo y disciplina.

Primera misión despues del accidente en Brooklyn

La travesía de 2026 será la primera misión internacional de instrucción que realiza el buque insignia de la Armada de México después del accidente ocurrido en Nueva York, cuando sus tres mástiles impactaron contra la parte inferior del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe.

Por dicho incidente perdieron la vida los cadetes América Yamilet Sánchez Hernández y Adal Jair Maldonado Marcos y, de acuerdo con la “Junta Nacional de Seguridad en el Transporte” de Estados Unidos, también resultaron lesionados 19 integrantes de la tripulación, con heridas que fueron clasificadas de leves a graves.

Sin duda, la tragedia de Brooklyn no se borrará de la memoria de los integrantes de la Armada de México, pero la experiencia fortalece y hace más grande la formación de sus cadetes y la preparación de sus tripulaciones como parte de su misión permanente.

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc tiene en su itinerario el retorno a Acapulco, Guerrero, el 15 de octubre, luego de recorrer aproximadamente 9,812 millas náuticas en 92 días, siendo una de las rutas más largas y exigentes que recorrerá.