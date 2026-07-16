Regresa “El Príncipe del Barrio” a Las Estrellas

Albertano y los vecinos de Lomas de Chacaltepec

Será una cuarta temporada llena de enredos con incorporación de Abelito

Por: Asael Grande

El esperado regreso de la comedia televisiva El Príncipe del Barrio es una realidad. La producción liderada por Rosa María Noguerón estrena su cuarta temporada en televisión abierta el próximo domingo 19 de julio a las 7:30 de la noche, ocupando el horario estelar del canal Las Estrellas. Para los usuarios digitales, la plataforma ViX ya cuenta con el lanzamiento anticipado de los primeros episodios.

Tras los caóticos eventos del cierre anterior, los habitantes de Lomas de Chacaltepec logran volver a su colorido vecindario. Sin embargo, la paz durará poco para Albertano (Ariel Miramontes) y sus amigos. El arranque de esta nueva etapa estará marcado por severas complicaciones comerciales y vecinales provocadas por la llegada de una estricta autoridad policial dispuesta a imponer orden a toda costa, sumado a la sorpresiva aparición de la tía de Poli.

La temporada cuenta con un total de 14 episodios y destaca por la incorporación de nuevos rostros al reparto, entre ellos la conductora Cynthia Urías y el comediante Abelito, además de participaciones especiales de Mara Escalante, Sergio Corona, y Facundo. Estos nuevos personajes se integran al elenco base que ha consolidado el éxito del programa, compuesto por: Albertano (Ariel Miramontes), Polly (Violeta Isfel), La Jarocha (Alma Cero), El Macaco/Britney (José Luis Guarneros), Ricardo Fastlicht, y Lalito Rubio ‘El Morro’.

En conferencia de prensa, la productora, Rosa María Noguerón, comentó: “somos una gran familia en ‘El Príncipe del Barrio’, después de la cuarta temporada, nos reinventamos y nos queremos más, nos sentimos muy honrados de tener a los mejores comediantes, los más entrañables, los más queridos por el público, los más talentosos, disciplinados, pero más generosos, porque son capaces de compartir su talento y su brillo con todos los actores que los rodean, y por eso creemos que ‘El Príncipe del Barrio’, es lo que es”.

Por su parte, Violeta Isfel, quien interpreta el papel de Polly, destacó: “me sorprende mucho, cómo el equipo de Rosa María, junto con ‘El Pollito’, ‘El Borrego’, y todos los escritores que están siempre trabajando muchísimo, superan la temporada anterior, nosotros, que ya tenemos cuatro temporadas, y que estamos a la expectativa de saber qué van a hacer, y que ya tenemos más ‘cayo’ con los personajes, me sorprende mucho las nuevas historias, las nuevas circunstancias, me emociona mucho que se integran Cynthia Urias, y Abelito, quien, desde que entró a La casa de los famosos, lo admiraba muchísimo, me sorprendió, y Cynthia es una buena actriz en comedia”.

“No sé si pueda catalogarme como actor de comedia -dijo, Abelito- esta temporada demostró una alta calidad de comedia, durante el casting nos la pasamos muy bien, improvisábamos mucho, se trata de una serie de mucha calidad, para toda la familia”. “Originalmente, estudié para ser actriz, pero nunca me habían dado una posibilidad real, y me fui por la conducción, que creo que fue para mí un camino muy bueno, del cual estoy muy agradecida, pero me llegó la invitación para ‘El Príncipe del Barrio’, y