Atletas de la UAEMéx conquistan oro y plata en el Campeonato Norteamericano y del Caribe de Atletismo

Los resultados confirman el crecimiento del atletismo universitario y el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores y autoridades de la Autónoma mexiquense

Toluca, Méx.- Los atletas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) continúan consolidándose como referentes del deporte universitario al obtener destacados resultados en el Campeonato Norteamericano y del Caribe de Atletismo de la NACAC -Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe- 2026, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Tlaxcala.

Representando a México y a la Autónoma mexiquense, Aldair Tlatoani Rosales Ortega conquistó la medalla de oro en la prueba de los 5 mil metros planos, mientras que Lorenzo Antonio Dávila Ruiz se adjudicó la medalla de plata en los 5 mil metros marcha, contribuyendo a colocar en lo más alto los colores nacionales y el verde y oro universitario.

La coordinadora de Atletismo de la UAEMéx, Margarita Hernández Flores, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo constante de los deportistas, entrenadores y del respaldo institucional que reciben para su desarrollo.

«Este Campeonato Norteamericano y del Caribe de Atletismo es un evento internacional de gran importancia. Para Aldair representó su primera competencia de esta magnitud y es resultado del esfuerzo que ha realizado junto con su entrenador, Alfredo Peñaloza. En el caso de Lorenzo, su experiencia internacional también se refleja en este logro», expresó.

La entrenadora subrayó que los resultados obtenidos son consecuencia de procesos de preparación a largo plazo. «Una medalla no se consigue en un año; es el resultado de tres años o más de trabajo. Los entrenadores están muy comprometidos y esperamos que estos logros motiven a las nuevas generaciones de atletas. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Rectoría, la Secretaría de Gobernanza y la Dirección de Cultura Física han brindado un respaldo permanente. Nuestros estudiantes combinan el deporte de alto rendimiento con sus estudios, lo cual representa un gran esfuerzo y merece reconocimiento», señaló.

Hernández Flores agregó que estos resultados permiten cerrar con éxito la temporada de atletismo, luego de la participación de la UAEMéx en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, la Olimpiada Nacional y, ahora, el Campeonato Norteamericano y del Caribe de Atletismo.

Con estas actuaciones, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma la calidad de sus programas deportivos y el talento de sus atletas, quienes continúan posicionando a la institución entre las más competitivas del país y del ámbito internacional.