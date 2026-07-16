El desastre de Marina del Pilar hace chuza en la alianza electoral oficialista

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al lanzar la denuncia de que su antecesor Jaime Bonilla fue quien le tendió una trampa al intervenir sus llamadas telefónicas con agentes de EU y ser defendida por la 4T, la gobernadora Marina del Pila Ávila de Baja California abrió un frente inesperado en la alianza electoral entre PT y Morena.

En forma adicional ha provocado la revelación de conversaciones confidenciales de Bonilla con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que evidencian un involucramiento del ex mandatario con los cárteles del narco y la delincuencia organizada con los que estaba asociada, afirma, la gobernadora.

Bonilla, ex senador, ex gobernador de BC y exitoso empresario bajacaliforniano que en su momento fue un gran aliado de Andrés Manuel López Obrador en el noreste, y quien acercó al tabasqueño con líderes políticos e inversionistas de la región, fue el primer gobernador de Morena en BC y a su salida rompió y se enemistó con su líder político, justamente a causa de que AMLO no quiso escucharlo al denunciar las alianzas de Marina del Pilar con el narco.

El ex gobernador reveló que él mismo fue con AMLO a advertirle que Marina del Pilar entregaría BC al narco.

“Le dije: presidente, tienes que voltear a Baja California: Con Marina del Pilar Ávila el crimen organizado controla todo en Baja California”

Y el Presidente me dijo: ‘Mira Jaime… tú eres mi amigo, has sido mi amigo por muchos años… pero ella es mi gobernadora y la tengo que proteger'».

Me dejó en claro que nadie la tocaría y que era inútil denunciarla.

“Entendí que ya no tenía cabida en Morena, regresé al Senado y renuncié”, afirma Bonilla.

Así se fue del partido en el poder y ahora es Comisionado Político del PT en BC, desde donde impulsa la candidatura de Monserrat Caballero, a la gubernatura del estado en 2027.

Una candidatura que hoy amenaza con fracturar la alianza electoral con Morena en BC.

Algo similar a lo que ocurre en Chihuahua, donde el Partido Verde ha lanzado la candidatura del alcalde de Morena en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, por sobre las aspiraciones de la senadora Andrea Chavez, quien es impulsada por el senador Adán Augusto López.

De persistir esta circunstancia, quedaría fracturada la alianza electoral del oficialismo Morena-PT-Verde en tres estados: San Luis Potosí, Chihuahua y BC.

Monserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana y ex diputada por Morena, al igual que su padrino político Bonilla, renunció a Morena luego de sufrir una embestida política y judicial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y ha prometido que, de llegar a la Gubernatura en 2027, realizaría la más amplia indagatoria y auditoría al gobierno de la mandataria saliente.

En este contexto, el ex senador y ex gobernador Bonilla consideró absurda la denuncia de la gobernadora de que fue él quien la convenció negociar con agentes de EU y quien la acercaría a la DEA para restituirle su visa y evitar ser detenida y deportada a EU por sus vinculaciones con el narco y otros grupos, ya que todos saben en BC y en el país, y en Morena, que él es su más persistente enemigo y cuando ella ha intentado meterlo a la cárcel.

“¿Cómo que para qué intentaría yo salvarla a ella de las investigaciones y denuncias que se le hacen en EU por sus alianzas con el narco cuando yo fui el primero en denunciarla?”, pregunta sorprendido Bonilla.

Afirma que, al contrario, él apoyará con todo a la ex alcaldesa Monserrat Caballero para que sea la próxima gobernadora petista en BC, e investigue a Marina del Pilar y la meta a la cárcel.

“Marina está sumamente angustiada porque ya también perdió el control político del estado, los perfiles a las coordinaciones (de Morena) ya no se reportan con ella, los liderazgos de Morena la ignoran y nuestra coordinadora Monserrat Caballero la pone muy nerviosa, porque sabe que si llega a la gubernatura no habrá tregua a sus fechorías”, subrayó Bonilla.

El ex senador y ex gobernador Bonilla no sólo rechaza la acusación de Ávila, sino que ha endurecido la exigencia del PT para obligar a Morena a darle la candidatura de la gubernatura del estado a Monserrat Caballero para la contienda de 2027, y así cerrarle el paso a los otros aspirantes de Morena a ese cargo.

Estados Unidos revocó el año pasado el visado a Ávila y a su entonces esposo, el político Carlos Torres.

Con el retiro de esta visa a la gobernadora morenista de BC, inició la versión de que Washington contaba con una “lista” de otros aproximadamente 10 supuestos narcogobernadores a quienes se abriría causa penal en EU, como al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y 8 colaboradores más.

Al parejo, igual ha corrido la versión de que varios gobernadores y otros altos cargos del morenismo se han acercado a la DEA, el FBI o al Departamento de Estado y han ofrecido colaborar con EU con sus testimonios o con dar información confidencial que involucra a los altos niveles de Morena, de la 4T, y del gobierno vinculados al narco o la delincuencia organizada, como lo ha hecho la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila.

Las intercepciones telefónicas difundidas en medios y reconocidas por la gobernadora Ávila han reforzado las versiones periodísticas de que ya hay decenas de morenistas que colaboran con EU.

Todo ello amenaza con desfondar electoralmente a Morena, partido que se encuentra en pleno proceso de definir sus candidaturas a 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,800 alcaldías y diputaciones para la renovación de 31 congresos locales.

La dirigencia del partido en el poder ha pospuesto el dar a conocer esta nominaciones por temor a que el Departamento de Justicia de EU o el del Tesoro o alguna de sus agencias, den a conocer denuncias o investigaciones que involucren algunos de los nombres de esos candidatos y estos deban ser retirados de la contienda electoral de 2027, lo que afectaría al resto del proceso.

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