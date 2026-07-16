El laberinto de Marina del Pilar

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Se le nota presa por el desasosiego, difusa, extraviada, sin saber qué camino tomar y se siente víctima de su propia desconfianza.

Aprensiva, evasiva, sola y sin rumbo se advierte a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila que lucha contra sus propios fantasmas.

Convertida en una moderna Quijote, la mandataria bajacaliforniana siente la pérdida de poder en su quinto año de gobierno y busca enemigos con los que pretende pelear.

Está consciente de que una investigación en su contra mostraría su verdadera personalidad y se encuentra dispuesta a convertirse en delatora, a cambio de inmunidad.

Marina siente la pérdida del poder, el que le llegó demasiado pronto, ya que en tres años saltó de una diputación federal, a una alcaldía y una gubernatura.

Sin la protección que le daba su ahora ex esposo y consejero de cabecera, Carlos Torres, Marina del Pilar da palos de ciego y brinca de un lado a otro como chivo en cristalería.

Enfocó su mira contra su antecesor, Jaime Bonilla, al que responsabiliza de todos sus males y dice que ella actúa de buena fe, por lo que sostuvo una reunión con su antecesor, aunque dicha reunión fue hace tiempo y las grabaciones de Marina del Pilar, pidiendo protección, son recientes.

No tardó mucho en llegar la respuesta de Bonilla, quien reconoció que son acérrimos enemigos y que la última reunión que tuvo con Marina del Pilar fue en un intento de reconciliación al que convocó el subsecretario de Gobernación, César Yáñez y en el que también estuvo Leonel Godoy.

En esa reunión, recordó Jaime Bonilla, Marina del Pilar lo acusó de ser el causante de que le retiraran la visa, al mismo tiempo que se la retiraron al que era su esposo, Carlos Torres.

Marina del Pilar dice que quien filtró las conversaciones telefónicas, en las que se compromete a dar información confiable sobre asuntos de seguridad a un supuesto agente estadounidense, fue Jaime Bonilla. Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”, acusó.

Marina del Pilar no se encuentra sola, ya que el enredo en que se encuentra tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desestimó la importancia de esas conversaciones, en las que busca, supuestamente, ser informante de una agencia estadounidense que se comprometa a protegerla.

Sin embargo, la gobernadora de Baja California causa preocupación entre sus gobernados, toda vez que actúa de forma rara, como lo estableció un video en que se pregunta qué hacer un viernes en que se encuentra sola, ya que sus hijos se fueron con sus respectivos papás.

Tal vez la gobernadora se olvida que su responsabilidad es con el pueblo que la eligió y que debe atender muchos asuntos, especialmente los del área de seguridad, en que Baja California sigue siendo de los más complicados.

**********

La renuncia de Ulises Lara a la Fiscalía General de la República, causó sorpresa por la cercanía de que gozaba con Ernestina Godoy. Hay quienes dicen que detrás de la supuesta renuncia hay toda una historia que valdría la pena revelar… Todo un entramado de ilegalidades rodea a la venta de ciertos predios del gobierno de Tabasco, donde se exponen el beneficio de ciertos grupos empresariales.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com