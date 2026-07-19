El pueblo no acompañó a Sheinbaum en Nueva York… no podía pagar la entrada

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Después de evitar exponerse a una rechifla, al no asistir en México al partido inaugural del Campeonato Mundial de la FIFA 2026, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo aceptó asistir en los Estados Unidos a la ceremonia de clausura con el argumento de que era una buena oportunidad para mejorar las relaciones exteriores. Por lo ocurrido, parece ser que fue muy poco lo que logró avanzar.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres (líderes de los) países que fuimos sedes en esta Copa del Mundo”, afirmó la mandataria en un video difundido en sus redes sociales poco antes de emprender el viaje, el reciente sábado 18.

Agregó que el partido entre Argentina vs. España sería muestra de la buena relación con Estados Unidos, en medio de las múltiples declaraciones y hechos que suponen tensión entre ambas naciones.

“Además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana”, manifestó Sheinbaum.

A la vista de los resultados, de acuerdo a lo que se pudo apreciar en la televisión y según los primeros reportes de los medios, para empezar, hubo poca o ninguna posibilidad de ampliar el catálogo de personajes de otras naciones con los cuales se podía entrar en contacto en esa zona de Nueva York-Nueva Jersey, pues sólo estaban –además de figuras de los medios artístico y deportivo– el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey de España, Felipe VI.

De conformidad con los reportes de la Presidencia de la República y lo expuesto en los medios, al menos por la vía telefónica existe una comunicación casi permanente con los gobernantes de las dos naciones socias de México en el Tratado de Libre Comercio cuyo título, hasta donde se sabe, conserva las siglas TMEC. Entonces, por ese lado no se puede hablar de ningún avance o de alguna novedad.

Lo apretado de horario de la gobernante de México –llegó de madrugada a Nueva York– permite deducir que no hubo tiempo para ningún encuentro en privado con el primer ministro de Canadá, ni mucho menos con el ególatra presidente de los Estados Unidos, aunque se anunciaban entrevistas especiales para ayer mismo.

En los esporádicos espacios que dirigió la televisión de la FIFA al palco presidencial, se pudo apreciar que la mandataria mexicana estuvo en contacto más tiempo con la esposa de Trump, Melania, que con su homólogo.

También tuvo tiempo para saludar al rey de España, Felipe VI, y su esposa Letizia, pero salvo algunos comentarios acerca del partido entre las selecciones de España y Argentina, o la concurrencia en el estadio, no se supone que hayan abordado temas adicionales a los que trataron durante la reciente, muy breve, visita del soberano español a Palacio Nacional en México.

En resumen, por lo que se refiere a avances en cuestiones diplomáticas, es muy poco lo que se puede esperar.

Por otra parte, este viaje que hace suponer que el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación ha decidido dedicar más tiempo a las relaciones internacionales, pero de inicio tendrá que proporcionar a la primera mandataria un medio de transporte decoroso y eficiente que la libre de depender de los aviones comerciales, que no ofrecen la flexibilidad de requiere un jefe de Estado.

Esto lo confirma el hecho de que la presidenta Sheinbaum tuvo que recurrir de última hora a un avión de la Fuerza Aérea Nacional porque el vuelo comercial que tenía reservado se canceló por malas condiciones climáticas en el aeropuerto de Nueva York. En cambio, el transporte militar le ofreció la flexibilidad necesaria para realizar su viaje.

Eso hace recordar el “sorteo” y posterior remate del jet presidencial del que se deshizo el caudillo de la 4T, guía y antecesor de la presidenta Sheinbaum, por considerarlo lujoso. Se presume que el dinero recibido por ese transporte sirvió para construir dos hospitales, uno en Tuxtepec, Oaxaca y otro en Tlapa, Guerrero. Al parecer el dinero no fue suficiente. Cálculos extraoficiales estiman que el dinero por la venta de jet apenas significó poco menos del 20 por ciento del costo de los nosocomios.

Antecedentes aparte, resulta evidente la conveniencia de tener un avión especial para Presidencia.

En tanto, en el estadio originalmente llamado MetLife Stadium, la presidenta Sheinbaum estuvo en un palco protegido por un cristal a prueba de balas, pero también quedó a salvo de cualquier rechifla como las que les dedicaron los aficionados mexicanos a los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid Hurtado en las inauguraciones de los campeonatos de futbol de 1970 y 1986.

En una extensión del buen trato que le procuran las dirigencias de Morena en todos los sitios que visita, la presidenta Sheinbaum fue recibida en su hotel de Nueva York con música de mariachis y regalos, a lo cual respondió con un mensaje en redes sociales, donde escribió:

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”.

La mandataria mexicana puede presumir que esa recepción estuvo a cargo de migrantes y gente “del pueblo”, pero esto no se aplica al estadio donde se jugó la final del gran torneo de futbol. Por el contrario, se trata de los menospreciados por Morena “fifís”, pues el elevado costo de los boletos para asistir a ese espectáculo está muy por encima de la capacidad económica de los sectores populares de la sociedad que dice representar la llamada Cuarta Transformación.

Esta gira presencial, por contrapartida, le dio valor a la declaración de la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdena, de respaldo a los migrantes acosados en los Estados Unidos por agentes migratorios pertenecientes a la agencia conocida por sus siglas en inglés ICE.

En su mensaje a los migrantes mexicanos, el presidente del PRI A les expresó que “no están solos” y aseguró que tienen todo el respaldo y el apoyo del tricolor.

“El PRI está con ustedes en la defensa absoluta de sus derechos, en la protección de sus vidas y en el acompañamiento diplomático y consular que hoy el gobierno cínico y corrupto de Morena les ha regateado y se los ha negado”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El también senador sostuvo que los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, bajo el pretexto de una supuesta austeridad, destruyeron al país y dinamitaron y desaparecieron todos los programas que sí funcionaban en beneficio de los hermanos migrantes.

Expuso que desde el gobierno de Morena desaparecieron el Programa 3×1 Migrantes, eliminaron el Fondo de Apoyo y debilitaron a los consulados, con recortes brutales, falta de personal y una vergonzosa pérdida de capacidad de atención.

“Ahora, en lugar de defender a nuestra gente, los consulados son refugio de políticos impresentables y cuestionados. Los convirtieron en simples órganos de adoctrinamiento para difundir las obsoletas ideas de Morena”, explicó Alejandro Moreno.

Señaló que, “cínicamente, este gobierno presume las remesas históricas, pero abandonó por completo a todos ustedes, que son quienes las generan. Para ellos, los dólares de los migrantes sí cuentan. Los migrantes no cuentan para el gobierno de México”.

Además, afirmó que, no conforme con eso, este gobierno quiere engañar al pueblo buscando un conflicto estéril con los Estados Unidos.

Argumentó que, con ello, “están tirando la basura décadas de relaciones diplomáticas, están destruyendo el T-MEC. Están poniendo en riesgo el presente y el futuro económico, comercial y financiero de todo nuestro país, por ineptos, por incapaces, por corruptos y por puros complejos ideológicos”.

Recordó que el gobierno de Morena está señalado directamente por la DEA, por el FBI, por la CIA, por el Departamento del Tesoro y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como un narco-gobierno. “Todos ellos, están señalados de hacer un pacto con los cárteles del crimen organizado”, afirmó.

El dirigente del PRI aseguró que, por eso, el llamado de Claudia Sheinbaum a la unidad nacional es una manzana envenenada. “Es una farsa, es una mentira. La realidad es que están traicionando al pueblo y se están traicionando entre ellos mismos”.