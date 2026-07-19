Reconoce la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de Edomex a Isaac Montoya

Destacan gestión en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem) entregó un reconocimiento al alcalde Isaac Montoya por su visión, liderazgo, compromiso y destacada gestión al frente del gobierno de Naucalpan, al impulsar el desarrollo económico, fortalecer la relación con el sector empresarial y promover acciones que contribuyen al bienestar de las y los naucalpenses.

Esta presea es un símbolo de reconocimiento a quienes, con su incansable labor, impulsan el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país.

Al recibir la “Medalla al Mérito Empresarial Asecem 2026” en su segunda edición, de manos del presidente nacional de la Asecem, Raúl Chaparro, el alcalde agradeció el reconocimiento y reiteró que su administración mantiene una relación permanente con las y los empresarios para atender sus necesidades y construir, de manera conjunta, estrategias que consoliden a Naucalpan como el municipio con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México.

“Hablar de Naucalpan es hablar de un municipio que aporta el 17 por ciento al Producto Interno Bruto del Estado de México, porcentaje que incluso ha incrementado gracias a las inversiones que hemos recibido en los últimos meses”, destacó.

Montoya Márquez señaló que, de acuerdo con un estudio de origen-destino elaborado por una consultora de la Unión Europea, Naucalpan presenta una dinámica distinta a la de la mayoría de los municipios del país, ya que diariamente recibe a miles de personas que llegan a trabajar o estudiar, reflejo de su capacidad para atraer inversiones, concentrar actividad económica y generar fuentes de empleo.