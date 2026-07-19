PAN-Edomex reitera respeto a los derechos de las mujeres

Se deslinda de declaraciones de panista

Naucalpan, Méx.- La historia de Acción Nacional se ha construido a partir de la defensa de la democracia y de las libertades fundamentales de todas las personas.

Ante las expresiones difundidas recientemente por un integrante de Acción Nacional, el PAN Estado de México, que dirige Anuar Azar Figueroa, precisa que “dichas opiniones fueron emitidas a título personal y no representan la postura institucional del partido”.

Nos deslindamos de cualquier declaración o propuesta que contravenga el respeto a los derechos de las mujeres y su plena participación en la vida política y social. Acción Nacional ha sido, desde su fundación, el partido que impulsó la participación de las mujeres en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones, compromiso que mantenemos firme y vigente.

El PAN Estado de México refrenda su compromiso con el derecho al voto libre, universal, secreto e individual, así como con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, principios esenciales de la democracia mexicana.

Las opiniones personales son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no constituyen, en ningún caso, la posición oficial de nuestro partido. Acción Nacional continuará defendiendo los derechos, las libertades y la dignidad de todas y todos los mexicanos.