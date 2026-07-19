Tener agua de la llave, una realidad en la Quinta Zona: Azucena Cisneros

Dejan de pagar a pipas en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- En la Quinta Zona de este municipio, abrir la llave y tener agua ya es una realidad para los vecinos, quienes finalmente dejaron de pagar “un dineral” en pipas, debido a que el gobierno municipal que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, logró incrementar del 30 por ciento al 85 por ciento el suministro del vital líquido.

Tras más de diez años de padecer desabasto y verse obligados a comprar pipas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.

María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna -de la manguera-. O sea, para nosotros era como un sueño: Nos pellizcábamos, y la verdad fue una satisfacción porque estábamos muy limitadas en todo”.

Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100 pesos. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.