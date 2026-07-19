Designan en Atizapán a nuevo director de Seguridad Pública

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El Cabildo de este municipio designó como nuevo director de Seguridad Pública y Seguridad Vial al Capitán de Corbeta IM. P. Justino Bautista Osorio, de la Secretaría Marina Armada de México, quien estará al frente de la corporación encargada de salvaguardar la integridad y el patrimonio de atizapenses. El alcalde Pedro Rodríguez Villegas tomó protesta al nuevo titular, quien fue aprobado por mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio, reafirmando el compromiso del gobierno municipal de fortalecer la estrategia de seguridad con perfiles de amplia experiencia y vocación de servicio.