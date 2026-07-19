Emite Ssa alerta de viaje a EU por brote de infección intestinal ciclosporiasis

Recomiendan extremar las medidas de higiene

Desde mayo se han registrado mil 645 casos en 34 estados y en la actualidad se tiene conocimiento de un brote en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) emitió un aviso preventivo de viaje a Estados Unidos por el brote de la infección intestinal parasitaria conocida como ciclosporiasis. Desde mayo se han registrado mil 645 casos en 34 estados y en la actualidad se tiene conocimiento de un brote con más de 400 en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

El nivel de riesgo determinado por la autoridad sanitaria en México es medio. Indicó que el contagio se da por el consumo de alimentos y agua contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis. Por ello, recomendó extremar las medidas de higiene, principalmente el lavado de manos antes de comer, antes de preparar alimentos y después de ir al sanitario.

El aviso preventivo de viaje advierte que la infección se puede dar más de una vez y algunos de los afectados no presentan síntomas. Cuando los hay, aparecen después de dos días y hasta más de dos semanas tras la exposición al parásito.

Las manifestaciones principales son diarrea, pérdida de apetito, cólico abdominal, aumento de gases, náuseas, fatiga, en ocasiones vómito, fiebre y síntomas respiratorios.

Otras medidas de prevención en los sitios donde el brote de ciclosporiasis está activo incluye el consumo de alimentos bien cocidos, evitar comer en puestos en la vía pública, así como la ingesta de agua de procedencia desconocida.

La Secretaría de Salud recomendó a quienes viajen a los sitios de riesgo que, a su regreso soliciten atención médica si presentan diarrea prolongada o acuosa e informen al personal de salud sobre su antecedente de viaje.

Aunque el brote se concentra actualmente en territorio estadounidense, especialistas consideran que existe la posibilidad de que los contagios también aumenten en México durante las próximas semanas debido a las condiciones de la temporada y a la circulación de productos agrícolas.

El infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista.

Posible fuente de contagio

El canal de televisión CNN, que menciona a una fuente familiarizada con la investigación, vincula el brote a una lechuga rallada suministrada por la productora de ensaladas Taylor Farms, que se vende en los restaurantes de Taco Bell. “No obstante, el brote vinculado a la lechuga se considera regional y está concentrado en el Medio Oeste de Estados Unidos”, señala la nota. Esa zona afectada es la misma de los cuatro territorios estadounidenses donde se dio el mayor brote.

Este es el parásito que causa infección intestinal

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un protozoario que infecta el intestino delgado y provoca diarrea acuosa.

Esta infección intestinal, poco conocida para muchas personas, volvió a llamar la atención luego de que las autoridades sanitarias estadounidenses reportaran un aumento inusual de casos asociados con el consumo de productos frescos. Aunque en México no existe una alerta sanitaria activa por un brote de ciclosporiasis, sí se trata de una enfermedad que puede presentarse en cualquier país donde exista contaminación fecal del agua o de los alimentos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas se infectan al consumir agua o alimentos contaminados con el parásito, generalmente debido a contaminación con materia fecal humana.

A diferencia de otros microorganismos que provocan enfermedades gastrointestinales, Cyclospora no suele transmitirse directamente de una persona a otra, ya que el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infectante.

¿Cómo se transmite?

Diversos estudios científicos han documentado que la principal vía de contagio es el consumo de:

Agua contaminada.

Frutas y verduras frescas contaminadas durante su producción o manipulación.

Alimentos lavados con agua no potable.

Los brotes registrados en distintos países han estado relacionados principalmente con productos que suelen consumirse crudos, así lo reportaron los CDC. Entre los alimentos asociados con brotes documentados se encuentran:

Lechuga romana.

Mezclas de ensaladas.







Mezclas de frutas.

Chícharos

Chícharos de vaina

Esto no significa que estos alimentos sean peligrosos por naturaleza, sino que pueden contaminarse si durante su cultivo, cosecha o procesamiento entran en contacto con agua contaminada o malas prácticas de higiene.