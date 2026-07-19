Arranca el gobierno de Edomex el Operativo Vacaciones de Verano 2026

Vigente, del 17 de julio al 31 de agosto

Un estado de fuerza de 2 mil 732 policías estatales están desplegados para garantizar la seguridad de turistas y mexiquenses

Toluca, Estado de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio del “Operativo Vacaciones de Verano 2026”, vigente a partir de este día y hasta el 31 de agosto, en el que un estado de fuerza de 2 mil 732 policías estatales están desplegados para garantizar la seguridad de turistas y mexiquenses.

La mandataria estatal dio salida a las unidades y personal de las dependencias que participarán en las labores de vigilancia y protección civil, entre ellas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, y la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Urgencia del Estado de México (SUEM), entre otras.

“Estamos listos para dar inicio al Plan Operativo Vacaciones de Verano 2026 que pondremos en marcha a partir de esta fecha y hasta el 31 de agosto, mediante la ejecución coordinada con los tres órdenes de gobierno, con el fin de preservar la seguridad de los vacacionistas, realizando acciones con estricto apego a la ley, manteniendo los principios de legalidad y pleno respeto a los derechos humanos”, dijo el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.

El funcionario estatal señaló que la dependencia a su cargo también tendrá disponible 780 unidades de diferentes características, 25 binomios canófilos, 25 equinos, 20 drones y un helicóptero.

A ellos -dijo- se agregan los efectivos que disponen las Direcciones Generales de Seguridad Pública municipales y efectivos de la Defensa, Marina y GN, que tendrán su despliegue operativo en las principales zonas turísticas de la entidad.

En conjunto, se cubrirán 12 pueblos Mágicos, 25 pueblos con encanto, 132 centros turísticos y de esparcimiento, además de realizar patrullajes y el establecimiento de cordones de seguridad en 21 rutas turísticas sobre carreteras y las principales vías de acceso.

Estuvieron presentes en este evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Celina Castañeda de la Lanza, Secretaría de Salud; Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil de Protección Integral del Riesgo en el Estado de México, integrantes de la Mesa de Paz, entre otros.