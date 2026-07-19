Se evitan pagos de más de 209 mdp por intentos de extorsión

Entre enero y julio

Toluca, Estado de México. – Resultado de las acciones de inteligencia y prevención que diariamente se revisan en las Mesas de Paz encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entre enero y el 15 de julio de 2026, se evitó el pago de 209 millones 58 mil 268 pesos relacionados con intentos de extorsión, en respuesta a la atención oportuna a denuncias y de la estrategia permanente para proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

“En Palacio de Gobierno encabece la Mesa de Paz de esta mañana. En la reunión, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 1 de enero al 15 de julio de este año se ha evitado el pago de más de 209 millones de pesos en intento de extorsión”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

De acuerdo con la información presentada por la dependencia, en este periodo se atendieron más de 25 mil denuncias, reportes y llamadas de auxilio, lo que permitió activar mecanismos de orientación, seguimiento y atención inmediata para posibles víctimas de este delito.

El desglose de incidencia atendida, la extorsión telefónica representó el 38 por ciento, seguida del fraude telefónico con 33 por ciento. En menor proporción se registraron llamadas maliciosas que sumaron 7 por ciento; amenazas 3 por ciento, extorsión electrónica 2 por ciento y derecho de piso uno por ciento. El restante corresponde a otras modalidades atendidas.

Asimismo, los principales mecanismos utilizados por los delincuentes son las amenazas de causar daño o hacer creer a la víctima que es investigada, seguida por quienes se hacen pasar por un familiar o conocido y las llamadas maliciosas.

Las autoridades estatales reiteraron que la denuncia ciudadana es una herramienta fundamental para prevenir y combatir este ilícito, por lo que exhortaron a la población a utilizar la línea 089 Denuncia Anónima, disponible las 24 horas del día, para recibir orientación especializada.

“Recuerden que la denuncia es esencial para combatir la extorsión, por lo que les invitamos a denunciar en el 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, recomendó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

En la Mesa de Paz número 135 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.