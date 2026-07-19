QRoo es de los estados con mayor reducción de homicidios dolosos con disminución de 85%

Sheinbaum Pardo destaca coordinación

Pasó de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026, destaca la Presidenta

Gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad y el gobierno de Quintana Roo es una de las entidades con mayor disminución en homicidios dolosos, con una reducción de 85 por ciento, al pasar de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad, y por supuesto a todos los que forman parte de este Gabinete, su secretario de Seguridad Pública, Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, y la Secretaría de Marina y por supuesto, la coordinación del trabajo por parte de la gobernadora. Muchas felicidades Mara (Lezama, gobernadora de Quintana Roo)”, puntualizó en la conferencia matutina, desde Tulum.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, al comparar el promedio diario de junio de cada año, hay una reducción del 57 por ciento entre junio de 2025 y junio de 2026, aunado a que junio de este año es el más bajo desde 2015. Además, destacó que, tomando los datos del primer semestre de cada año, en Quintana Roo, los homicidios dolosos disminuyeron 60 por ciento al pasar de 1 a 0.4 entre enero-junio de 2025 al mismo periodo en 2026, por lo que es el semestre más bajo desde 2017 donde se registró un promedio de 0.7.

Mientras que, en el caso de Tulum, este delito presenta una reducción del 100 por ciento entre septiembre de 2024 con un promedio de 0.27 a junio de 2026 con un registro de cero y destacó que este municipio lleva dos meses consecutivos con cero homicidios.

Respecto a los delitos de alto impacto, informó que en la entidad del 2025 al 2026 se presenta una disminución del 15 por ciento, con datos preliminares hasta junio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de octubre de 2024 a junio de 2026, en Quintana Roo fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas, además se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Entrada gratuita al Parque del Jaguar, reducción de tarifas en Zona Arqueológica y ANP

Sheinbaum Pardo anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan Tulum Renace, que contempla entrada gratuita al Parque del Jaguar, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida: para visitantes nacionales 80 pesos y para extranjeros 265 pesos, lo que representa una reducción significativa.

“Entonces, si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al Área Natural Protegida o a la zona ya arqueológica con el Área Natural Protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018,‘19, que son, en total, 80 pesos.

“El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa. Entonces, el que quiere ir a la playa de Tulum, a las playas históricas donde siempre llegaban todos los visitantes, es totalmente gratuito, absolutamente gratuito; y solamente, si quiere usar el transporte del parque, pagará lo que se pagaba históricamente”, puntualizó en su conferencia matutina.

Detalló que los ingenieros militares modificarán la entrada tradicional al Parque del Jaguar con un arco que permita visualizar el acceso directo, además en el acceso sur se desarrollará un estacionamiento ecológico, así como otras actividades que vinculen al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del parque.

Puntualizó que estas modificaciones fueron planteadas a hoteleros, representantes de la comunidad y organizaciones, quienes aprobaron este plan.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el Plan Tulum Renace contempla 10 puntos estratégicos:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales.

Se reduce el costo de las tarifas de manera histórica por parte del INAH y de la CONANP: 80 pesos para visitantes nacionales y gratuito en domingo; mientras que para visitantes extranjeros el costo será de 265 pesos.

Se establecerá un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar como un servicio para todas y todos los usuarios.

Implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista.

Implementación del plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos, para que la calidad y la narrativa sea la mejor para los visitantes.

Construcción de un estacionamiento en el acceso sur.

Implementación de un plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum.

Creación de un nuevo sistema de transporte público, que cambiará la movilidad y la experiencia en Tulum.

Se realizará una campaña de promoción que seguirá de manera constante y permanente con una narrativa de lo que es la riqueza de nuestra gente, de la gastronomía y de todos los productos turísticos.

Implementación de un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum para que con ello se continúe conectando al destino con el mundo entero.

Captura de Ernesto Ruffo no es política: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “es falso que haya un asunto político”, en la detención de presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible, entre ellos el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, sino que se trata de una investigación que se realizó por un año.

La mandataria presentó un video difundido por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en el que se refiere a la detección de una red de contrabando de combustible, tras asegurarse 33 ferrotanques en junio de 2025, con una estructura integrada por empresas, agencias aduanales y transportistas, y la cual iniciaba desde la importación, momento en el que se declaraban cantidad inferiores o no se reportaba el combustible para evitar los pagos de impuestos correspondientes.

Se identificó a los integrantes de la red con acciones de inteligencia, verificación de domicilios en varias entidades y se detectó a 25 objetivos, entre ellos, socios de esas empresas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, apuntó que es de las redes más grandes de contrabando de combustible, y las acciones se realizan tras una investigación de más de un año. Recalcó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión pero aún faltan más.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que si Ernesto Ruffo, quien llegó por el Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Baja California en 1989, demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces de manera imparcial. Consideró que tendría que determinar el juez de acuerdo a las pruebas de FGR.