Michelle Rodríguez brilla en Los monólogos de la vagina

Una de las consentidas del público

Todos los jueves de julio la estrella forma parte del elenco de la exitosa obra de teatro

De manteles largos se viste Los monólogos de la vagina los jueves de julio con la presencia de Michelle Rodríguez, sin duda una de las consentidas del público en cada una de sus actuaciones en teatro, cine y TV.

Como todo mundo sabe Los monólogos de la vagina está en su año 26 de temporada y sigue cimbrando fuerte en la consciencia y el gusto del público.

Desde su estreno el 19 de octubre del año 2000, Los monólogos de la vagina ha sido un mosaico de talento femenino de todas las áreas. El elenco original lo integraron las actrices Lilia Aragón, Adriana Roel, Pilar Boliver, Ana Karina Guevara, Andrea Legarreta, Stephanie Salas, Sofía Álvarez, y la sexóloga Anabel Ochoa: ocho mujeres valientes, que respondieron con un rotundo sí a la invitación del productor Morris Gilbert.

A ellas se han sumado en estos 25 años de historia otras 138 intérpretes de las más diversas actividades. Este escenario ha dado cabida a cantantes, conductoras de televisión y radio, comunicólogas, reinas de belleza, líderes de opinión, políticas, activistas sociales, periodistas, astrólogas…

La función es a las 20 horas.

SOBRE LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA Autora: V (antes Eve Ensler) Director: Jaime Matarredona Productor: Morris Gilbert Estreno en México: 19 de octubre de 2000. La función es a las 20 horas.

Superó las 7 mil 700 funciones en su temporada inicial; ahora rebasa ya las 8 mil 200 representaciones.

Ha hecho temporada continua en ocho teatros de la Ciudad de México: Sala Chopin, Hotel Meliá; Hotel NH, Teatro NH, Centro Cultural San Ángel, Teatro Zéntrika Santa Fe, Teatro Milán, y Nuevo Teatro Libanés.

Llegó a tener largas temporadas con 12 funciones a la semana solamente en la Ciudad de México.

Primera obra en español en tener temporada abierta en Nueva York.

Se ha presentado en más de 200 ciudades de la República Mexicana.

Durante toda su temporada recaudó fondos para Casa Amiga de Ciudad Juárez, y otras agrupaciones sociales en apoyo a las víctimas de la violencia de género.