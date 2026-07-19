Aumentan casos de «montachoques» hasta 10% en el Valle de México

Tienen diversas formas de operar

Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión para reducir su incidencia

En los últimos meses, los casos de extorsión denominados “montachoques” han crecido entre 5 y 10% en la Ciudad de México y Estado de México, denunció la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Alicia Rosas Rodríguez, directora general de la asociación, explicó que este tipo de delito consiste en provocar o simular un accidente vial para intimidar a conductores y exigirles dinero en efectivo mediante actos de violencia o amenazas.

En este sentido, apuntó que el aumento registrado proviene de la compilación de reportes de empresas afiliadas a la AMIS, pero dijo que no se tiene una cifra exacta dado que la mayoría de estas agresiones ocurren contra vehículos no asegurados.

Por ello, la directiva comentó que ya trabaja con el gobierno capitalino y del Edomex para intercambiar información que permita identificar las zonas con mayor incidencia y fortalecer acciones de prevención.

Asimismo, subrayó que, “al ser ya un delito perfectamente tipificado, creemos que también va a ayudar a que esto se pueda llevar a otro tipo de instancias. El Código Penal de la CDMX ya lo tipifica como una extorsión y vamos a trabajar para que esta práctica se lleve a cabo en todo el país”.

Finalmente, Rosas Rodríguez recomendó a los automovilistas que sospechen ser víctimas de esta práctica; mantener la calma y no descender del vehículo, no entregar dinero, evitar cualquier negociación con los presuntos responsables y comunicarse de inmediato con su aseguradora para recibir asistencia.

¿Qué son los montachoques y cómo operan?

Los montachoques en CDMX son grupos delictivos que provocan intencionalmente accidentes de tránsito con la finalidad de extorsionar a los automovilistas.

Su manera de operar consiste en seleccionar a su víctima y simular un choque o accidente de tránsito, ya sea frenando bruscamente o golpeando levemente el vehículo para obligarlo a detenerse. Una vez detenidos, abordan al conductor con una actitud amistosa, proponiendo resolver el incidente mediante un pago en efectivo. Si la víctima se niega, recurren a amenazas e incluso agresiones físicas para obtener dinero, dispositivos electrónicos u otros objetos de valor.

En algunos casos, estos delincuentes cuentan con cómplices que llegan al lugar del accidente para intimidar aún más al conductor, incrementando la presión para que acceda a sus demandas.

Como es el caso de modalidad de dos autos, en la cual los delincuentes actúan de manera grupal y utilizan por lo menos dos vehículos: uno para provocar el accidente y otro para acorralar a su víctima. Tras elegir a su vehículo “objetivo”, el primer coche procede a cambiar de carril para posicionarse delante del automovilista a extorsionar.

Posteriormente, el coche que va adelante aplica una maniobra de frenado brusca e intencional para causar el impacto del vehículo “objetivo”, sin darle oportunidad de frenar. Hecho esto, el o los “montachoques” descienden de su coche para “reclamar” los daños y exigir cantidades fuertes de dinero. Mientras esto ocurre, aparece el segundo vehículo para impedir que la víctima pueda escapar.

También debes tener cuidado con la estafa del «buen samaritano», bajo la cual los delincuentes dañan el vehículo cuando el conductor no está cerca. Y dejan una nota de disculpa con un número de contacto para “reclamar los gastos del accidente”.

Al comunicarse, le solicitarán al conductor información personal como su INE, dirección y nombre, bajo el pretexto de realizarle la compensación. Sin embargo, con estos datos, los delincuentes pueden cometer fraudes, como solicitar préstamos a su nombre o vaciar su cuenta bancaria.

¿Cómo identificar a un montachoques?

Para identificar a un montachoques, es importante estar atento a ciertos focos rojos que pueden alertarte sobre su presencia. Estos delincuentes suelen actuar en parejas o grupos, donde un vehículo provoca el choque y otro puede aparecer después para intimidarte.

Algunas señales incluyen vehículos sospechosos, muchas veces con golpes visibles o sin placas. Además, su comportamiento es intimidante, pues insisten en llegar a un acuerdo económico sin involucrar a las autoridades y pueden volverse agresivos si te niegas. También utilizan propuestas engañosas, como sugerirte ir a un mecánico o a un cajero automático para pagarles.

Estar alerta ante estas situaciones de riesgo en la calle que pueden provocar accidentes te ayudará a evitar caer en su trampa y actuar con precaución.

¿Qué hacer si eres víctima de un montachoques?

Si te enfrentas con un montachoques, es importante que mantengas la calma y sigas estos pasos para evitar caer en su trampa:

No bajes del automóvil: Oríllate en un lugar seguro sin obstruir la vialidad.

Llama de inmediato a tu aseguradora y proporciona tu ubicación: Si cuentas con el seguro de auto BBVA, un ajustador llegará en menos de 40 minutos. Además, con su beneficio de llegada exprés, si el ajustador no está contigo en ese tiempo, solo pagarás la mitad del deducible en caso de choque.

No aceptes acuerdos monetarios: Ya que esto puede ser parte del engaño.

Verifica la identidad del ajustador: Comprueba que cuente con credenciales oficiales de la empresa.

En casos extremos contacta al 911: Si no cuentas con un seguro y los «montachoques» se vuelven agresivos o violentos, no dudes en comunicarte con el 911 o enviar un mensaje a la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).